Завершен последний этап разработки отраслевого соглашения здравоохранения республики

Разработка нового проекта отраслевого соглашения подошла к завершающему этапу. В течение февраля т.г. было принято 46 предложений от трудовых коллективов и Министерства здравоохранения республики, которые были рассмотрены 31 марта на заседании комиссии по регулированию социально-трудовых отношений работников отрасли здравоохранения. Двухстронняя рабочая комиссия состоит из представителей двух сторон социального партнерства – стороны работодателей, куда входят руководство Министерства здравоохранения республики и учреждений здравоохранения, а также стороны работников, которая состоит из членов Президиума рескома Профсоюза работников здравоохранения, председателей первичных профсоюзных организаций. В работе заседания в качестве эксперта также принял участие руководитель социально-трудового отдела Федерации профсоюзов республики Леонид Дырахов.

Членами комиссии обсуждены и утверждены голосованием 12 разделов Соглашения, а также рассмотрены отдельные предложения, внесенные сторонами социального партнерства. В результате работы комиссии некоторые пункты проекта соглашения изменены редакционно, два пункта исключены по взаимному компромиссному согласию, а один пункт по выезду детей на отдых за счет проезда родителей внесен в протокол разногласий и в дальнейшем будет рассматриваться отдельно.

Одним из новых пунктов, внесенных в проект Соглашения, стало предоставление дополнительных дней отдыха при вакцинации/ревакцинации от инфекционных болезней. С началом массовой кампании по вакцинированию населения от COVID-19 работодателям было рекомендовано предоставить один день отдыха в день прививки и ревакцинации и один день после и закрепить это положение в коллективном договоре. Рескомом профсоюза работников здравоохранения предложено расширить данное положение и дни отдыха предоставить при вакцинации от всех инфекционных болезней, внесенных в Национальный календарь прививок. Но на заседании комиссии сторона работодателей выразила несогласие с данным предложением ввиду того, что перечень прививок достаточно большой, работники учреждений здравоохранения вакцинируются от порядка 11 болезней, и при случае принятия данного предложения, один работник 22 дня в году будет отсутствовать по причине вакцинации. Кроме того, как отметили члены комиссии, в большинстве случаев от вакцинации нет побочного эффекта, а если будет ухудшение состояния здоровья, то можно оформить больничный лист. В результате обсуждения принято компромиссное решение о том, что дополнительные дни отдыха с сохранением заработной платы работникам отрасли здравоохранения в день получения вакцинации (ревакцинации) и после от инфекционных болезней будут предоставлены при случае принятия органами федеральной и республиканской государственной власти, санитарными врачами РФ и республики отдельного решения о проведении профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям при угрозе возникновения инфекционных болезней.

Кроме того, внесено и поддержано комиссией предложение по принятию мер для снижения профессионального выгорания работников здравоохранения. Отмечается, что за два года напряженной работы в борьбе против COVID-19 работники здравоохранения работали на износ, и пришло время устранить последствия перенесенной моральной, психологической нагрузки от тяжелой работы. Как сообщили в рескоме профсоюза работников здравоохранения, будет подготовлено отдельное соглашение, регулирующее работу пунктов психологической помощи медицинским работникам, предстоит разработать механизмы оказания данной помощи.

Отметим, отраслевое соглашение является важным правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения и устанавливающим общие принципы регулирования, связанных с ними экономических отношений, заключаемым между Рескомом Профсоюза и Министерством здравоохранения на отраслевом уровне социального партнерства в пределах их компетенции. Соглашение содержит взаимные обязательства сторон по вопросам оплаты труда, гарантий, компенсаций и льгот работникам, режимов труда и отдыха, занятости, условий высвобождения работников, подготовки и дополнительного профессионального образования работников, условий охраны труда работников, развития социального партнерства и по другим вопросам, определенным сторонами Соглашения.

Отраслевое Соглашение будет подписано сторонами социального партнерства – министром здравоохранения республики Леной Афанасьевой и председателем Рескома Профсоюза работников здравоохранения РФ Людмилой Корниловой.