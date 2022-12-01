Якутянка стала лауреатом Всероссийского конкурса в сфере профессиональной деятельности

Оксана Максимова стала лауреатом Всероссийского конкурса в сфере профессиональной деятельности специалистов органов опеки и попечительства

Лауреатом Всероссийского конкурса в сфере профессиональной деятельности специалистов органов опеки и попечительства в номинации «Успешный старт» стала начальник отдела опеки и попечительства окружной администрации г.Якутска Оксана Максимова.

Оксана Алексеевна начала трудовую деятельность в Отделе опеки и попечительства с января 2009 года с должности специалиста 1 категории. С февраля 2018 года назначена начальником Отдела опеки и попечительства.

В октябре-ноябре 2022 года впервые в Российской Федерации Министерством просвещения Российской Федерации проведен Всероссийский конкурс в сфере профессиональной деятельности специалистов органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан «На стороне ребенка».

Конкурс проводится для выявления органов опеки и попечительства, а также специалистов органов опеки и попечительства, добившихся позитивных результатов в своей профессиональной деятельности, в целях повышения статуса органов опеки. Во Всероссийском конкурсе всего приняло участие 164 специалиста органов опеки.