01.12.2022
10:16
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Конкурс

Якутянка стала лауреатом Всероссийского конкурса в сфере профессиональной деятельности

Оксана Максимова стала лауреатом Всероссийского конкурса в сфере профессиональной деятельности специалистов органов опеки и попечительства

Лауреатом Всероссийского конкурса в сфере профессиональной деятельности специалистов органов опеки и попечительства в номинации «Успешный старт» стала начальник отдела опеки и попечительства окружной администрации г.Якутска Оксана Максимова.

Оксана Алексеевна начала трудовую деятельность в Отделе опеки и попечительства с января 2009 года с должности специалиста 1 категории. С февраля 2018 года назначена начальником Отдела опеки и попечительства.

В октябре-ноябре 2022 года впервые в Российской Федерации Министерством просвещения Российской Федерации проведен Всероссийский конкурс в сфере профессиональной деятельности специалистов органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан «На стороне ребенка». 

Конкурс проводится для выявления органов опеки и попечительства, а также специалистов органов опеки и попечительства, добившихся позитивных результатов в своей профессиональной деятельности, в целях повышения статуса органов опеки. Во Всероссийском конкурсе всего приняло участие 164 специалиста органов опеки.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба министерства труда и социального развития Якутии

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