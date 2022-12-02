Якутия признана лучшим креативным регионом России по версии премии Russian Creative Awards

Якутия стала победителем Российской национальной премии в сфере креативных индустрий (Russian Creative Awards) 2022 года в номинации «Креативный регион». За звание лидера также боролись Татарстан, Красноярский край, Нижегородская и Тюменская области.

ТАСС/Вячеслав Прокофьев

«Первая ассоциация со словом «Якутия» у всех – это «нереально». Нереальность погодная и тех вещей, которые мы делаем и делаем хорошо, от души. И меня это восхищает, восхищает всех якутян. После того как мы завоевали Гран-при на Московском международном кинофестивале в 2018 году, после того как наши компьютерные игры вышли на мировые рынки и наши компании стали долларовыми «единорогами», после того как у нас появилась концепция креативных индустрий, и мы начали ее активно развивать, люди уже ждут от нас новых достижений. Якутия вместе со всей Россией должна сделать креатив нашей национальной чертой! Уверен, у нас получится. Мы должны дать миру новые смыслы. И у нас эти смыслы есть!», – отметил глава Якутии Айсен Николаев по итогам награждения.

Премию в номинации «Самый креативный регион» главе Якутии вручил мэр Москвы Сергей Собянин. В прошлом году столица России стала победителем в этой номинации. Он поздравил всех якутян с заслуженной победой и отметил, что креативность является национальной чертой, которая позволила республике развиваться в столь экстремальных природных условиях. «Вы действительно креативные и талантливые люди», – подчеркнул Собянин.

В этом году жюри конкурса определило победителей в 10 номинациях среди 50 финалистов, которые претендовали на высшую награду для креативного сообщества России. Всего на премию было подано около двух тысяч заявок почти со всех регионов.

Напомним, в декабре 2019 года в Якутии была принята Концепция развития креативной экономики, которая стала первым подобным документом, принятым на государственном уровне среди регионов страны. В конце ноября 2022 года в Якутске был открыт первый на Дальнем Востоке креативный кластер «Квартал труда», призванный стать фундаментом для развития креативных индустрий Якутии, «домом» для более чем 150 резидентов, работающих в области IT, кино, анимации, моды, дизайна, музыки, компьютерной графики, изобразительных искусств, фото и видеопродакшена.

Russian Creative Awards – это единственная в мире кросс-отраслевая премия, объединяющая все существующие креативные индустрии. Она определяет самые яркие проекты и профессионалов креативной отрасли России по 10 номинациям: «Человек года», «Меценат года», «Открытие года», «Событие года», «Креативное пространство года», «Цифровой проект», «Образовательный проект», «Культурный код», «Креативный социальный проект», «Креативный регион».

Награда была учреждена по инициативе первого заместителя руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергея Кириенко. Организаторами выступают дирекция «Российской креативной недели», АНО «Креативная экономика» и ФГБУ «Роскультцентр».