Встреча главы Якутии с руководством «РусГидро»

Глава Якутии Айсен Николаев провел рабочую встречу с руководством ПАО «РусГидро», в ходе которой обсуждались вопросы расширения сотрудничества при реализации проектов модернизации локальной энергетики республики. Рассмотрены вопросы повышения надежности работы ПАО «Якутскэнерго», тарифообразование на период до 2027 года, а также меры по улучшению работы в области предоставления услуг жителям и предприятиям Якутска.

В частности, энергокомпания и глава региона внесли изменения в подписанное в 2020 году соглашение о сотрудничестве для повышения надежности энергообеспечения поселка Черский. Стороны договорились о строительстве в Черском современной дизельной электростанции мощностью 4 МВт со всей необходимой сопутствующей технологической инфраструктурой. Это позволит обеспечить надежное энергоснабжение поселка. Планируется, что электростанция будет введена в строй к 2024 году.

Глава Якутии отметил, что сотрудничество между энергокомпанией и республикой развивается успешно. «В ближайшее время, буквально в течение месяца, будут вводится в строй 4 новые электростанции комбинированной генерации в северных и арктических районах республики. Это важный шаг для нашего региона. Сегодня перед Якутией стоят серьезные задачи по обеспечению республики надежным электроснабжением, по развитию возобновляемой и альтернативной энергетики», — отметил Айсен Николаев.

В общей сложности до 2024 года в Якутии планируется строительство и модернизация 47 дизельных электростанций в арктических и северных районах с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в рамках энергосервисных договоров за счет привлечения частных инвестиций. Отличительная особенность таких договоров состоит в том, что затраты на возведение станций не оплачиваются заказчиком, а компенсируются за счет экономии, достигнутой в результате их исполнения.

Глава республики также сообщил, что уже в начале сентября 2022 года в Якутске будет открыт единый расчетно-информационный центр (ЕРИЦ) услуг ЖКХ, который станет крупнейшим в регионе и позволит значительно улучшить качество обслуживания клиентов. Вопрос повышения качества обслуживания неоднократно поднимался якутянами, обсуждался в социальных сетях. В решение задачи включился Айсен Николаев. Теперь к услугам жителей Якутска – ЕИРЦ нового поколения.

На сегодняшний день РусГидро открыло уже более 50 подобных центров, 14 из них на территории Дальнего Востока. ЕРИЦ обслуживают население и юридические лица по принципу «единого окна», предлагая широкий спектр удобных способов оплаты за энергоснабжение и жилищно-коммунальные услуги без комиссий. Каждый новый ЕРИЦ, открываемый РусГидро, демонстрирует передовые разработки и технологии в сфере обслуживания клиентов. В центрах представлены самые современные разработки российских специалистов, которые позволяют организовать комфортное и максимально удобное предоставление услуг клиентам.