08.12.2022
23:06
55
Якутия
Встреча главы Якутии с министром природных ресурсов РФ
Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:
Прошла рабочая встреча с министром природных ресурсов РФ Александром Александровичем Козловым. Обсудили вопросы охраны лесов, их финансирование, в том числе и подготовку к пожароопасному сезону следующего года.
В этом году благодаря решениям, принятым правительством РФ и Минприроды РФ, удалось сократить площадь лесных пожаров в республике в 13 раз. Уже сейчас ведется подготовка к сезону 2023 года – начиная от прокладывания минерализованных полос, заканчивая установкой системы ГЛОНАСС на лесопожарной технике.
Также рассмотрели вопросы включения республики в федеральный проект «Генеральная уборка», в частности, рекультивирование мусорных полигонов в Якутске и Арктической зоне республики.
Фото: тгк t.me/aisen_nikolaev:
Источник: тгк t.me/aisen_nikolaev:
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