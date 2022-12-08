Встреча главы Якутии с министром природных ресурсов РФ

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:

Прошла рабочая встреча с министром природных ресурсов РФ Александром Александровичем Козловым. Обсудили вопросы охраны лесов, их финансирование, в том числе и подготовку к пожароопасному сезону следующего года.

В этом году благодаря решениям, принятым правительством РФ и Минприроды РФ, удалось сократить площадь лесных пожаров в республике в 13 раз. Уже сейчас ведется подготовка к сезону 2023 года – начиная от прокладывания минерализованных полос, заканчивая установкой системы ГЛОНАСС на лесопожарной технике.

Также рассмотрели вопросы включения республики в федеральный проект «Генеральная уборка», в частности, рекультивирование мусорных полигонов в Якутске и Арктической зоне республики.