Встреча главы Якутии с избранными главами муниципальных районов

Сегодня, 21 сентября, глава Якутии Айсен Николаев провел рабочую встречу с избранными главами муниципальных районов. Руководитель региона поздравил глав с избранием и переизбранием, поблагодарил их за честное и открытое проведение избирательных кампаний.

«Вы хорошо знаете мою позицию – работать вместе, поддерживать независимо от партийной принадлежности, каких-либо других личных факторов. Только ради блага ваших районов, их жителей, руководствуясь общими интересами республики», – сказал Айсен Николаев.

Ил Дархан выразил уверенность в том, что вновь избранные главы вольются в команду республики, будут вместе с главами всех муниципальных районов работать на достижение общих целей.

Айсен Николаев поставил главам первоочередную задачу – обеспечение исполнения указа президента страны Владимира Путина о частичной мобилизации на местном уровне и в целом по республике.

«В рамках переданных органам местного самоуправления полномочий по осуществлению воинского учета, а также исходя из вашей личной ответственности, всем главам муниципальных образований необходимо незамедлительно начать работу с военкоматами, оказать полное содействие выполнению задач, поставленных Верховным главнокомандующим», — подчеркнул глава.

Руководитель региона призвал глав уделить особое внимание на вопросы формирования гражданских инициатив, патриотического воспитания детей и молодежи.

В сфере экономики ключевыми направлениями являются обеспечение продовольственной безопасности, оперативная и организованная работа по импортозамещению во всех отраслях народного хозяйства, поддержка производств и малого бизнеса, занятости населения.

Айсен Николаев обратил внимание на задачи безотлагательного характера – отопительный сезон, вхождение в зимовку в сельском хозяйстве, завершение строительных работ и многое другое.

Как отметил глава, решение как оперативных, так и долгосрочных задач напрямую зависит от общей слаженной работы администрации района и правительства республики.

«Считаю важным и необходимым наладить вашу тесную работу с кураторами-координаторами, закрепленными от исполнительных органов власти республики. В свою очередь, от администрации главы и правительства, от руководства правительства республики я требую постоянного внимания, постоянного и прямого общения с главами муниципальных образований», – подчеркнул Глава.

Айсен Николаев пожелал избранным главам успехов в работе на благо районов и республики.

Напомним, в единый день голосования, 11 сентября 2022 года, в республике состоялись масштабные муниципальные выборы – 484 избирательные кампании на территории 32 муниципальных районов. Избрали глав Абыйского, Верхневилюйского, Вилюйского, Верхоянского, Ленского, Мегино-Кангаласского, Нюрбинского, Среднеколымского, Томпонского районов. Также избраны главы 189 сельских и городских поселений, депутаты представительных органов 6 муниципальных районов, 273 поселений.