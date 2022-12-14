14.12.2022
18:08
284

Якутия

Встреча Айсена Николаева с Валентиной Матвиенко

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev

Встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Ивановной Матвиенко. Обсудили вопросы и перспективы социально-экономического развития нашей республики. Мы представили Валентине Ивановне выставку нашей республики. Валентина Ивановна высоко оценила наши ключевые инновационные и креативные проекты, презентацию культурного наследия нашего народа.

Валентина Ивановна всегда тепло относится к нашей республике, проекты Якутии находят всестороннюю поддержку в стенах Совета Федерации. От имени всех якутян и от себя лично выражаю ей огромную благодарность за оказываемое внимание и содействие!

Фото: t.me/aisen_nikolaev
Источник: t.me/aisen_nikolaev

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх