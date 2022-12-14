Встреча Айсена Николаева с Валентиной Матвиенко

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev

Встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Ивановной Матвиенко. Обсудили вопросы и перспективы социально-экономического развития нашей республики. Мы представили Валентине Ивановне выставку нашей республики. Валентина Ивановна высоко оценила наши ключевые инновационные и креативные проекты, презентацию культурного наследия нашего народа.

Валентина Ивановна всегда тепло относится к нашей республике, проекты Якутии находят всестороннюю поддержку в стенах Совета Федерации. От имени всех якутян и от себя лично выражаю ей огромную благодарность за оказываемое внимание и содействие!