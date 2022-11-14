Вручены именные стипендии первого президента Якутии Михаила Николаева

Айсен Николаев: «В эпоху цифровой трансформации как никогда нужны новые знания, добытые упорным трудом и стремлением к самосовершенствованию»

В 2018 году стипендия «Знанием победишь» получила международный статус

Поддержать юные таланты

Именная стипендия «Знанием победишь!» учреждена Первым Президентом Якутии Михаилом Николаевым в 2002 году и призвана активизировать педагогическое мастерство и новаторство, оказать реальную поддержку одаренным и талантливым детям. В нынешнем году вручение стипендии состоялось в эфире НВК «Саха» 13 ноября – в день 85-летия первого президента Якутии. Проект реализуются при поддержке Целевого фонда будущих поколений Республики Саха (Якутия) и АЛРОСА.

С 2005 года соискателями именной стипендии Первого Президента Республики Саха (Якутия) становились учителя и учащиеся из разных уголков республики.

Всего лауреатами стипендии за эти годы стали 68 педагогов и 51 обучающийся. С 2012 года перечень потенциальных соискателей именной стипендии расширился – в их число были включены представители сферы искусства и ученые России, внесшие вклад в развитие образования в республике.

В 2018 году стипендия «Знанием победишь» получила международный статус и вручается в том числе российским и иностранным деятелям, внесшим весомый вклад в развитие образования, культуры и искусства региона.





Роль знаний в современном мире

В своей поздравительной речи Михаил Ефимович Николаев обратился к педагогам и школьникам республики, отметив, что знания нужны как никогда. Ориентируясь на будущее, необходимо взяться за воспитание достойной смены, которые сегодня и завтра очень важны для республики.

«Только знания, только наука, только новые технологии, только креативная личность поможет нам подняться быстрее, выше и достигать те рубежи, которые перед собой поставили. Эти задачи грандиозные, очень масштабные. Мы должны быть лидерами в Дальневосточном федеральном округе, выйти на новый уровень, чтобы Якутией гордилась вся Россия», – сказал Михаил Николаев.

Как отметил в приветственном слове глава Якутии Айсен Николаев, в современном мире знания и компетенции служат ключевым фактором успеха.

«В эпоху цифровой трансформации как никогда нужны новые знания, добытые упорным трудом и стремлением к самосовершенствованию. Знанием можно победить и решить вызовы, стоящие перед современным обществом. В день своего рождения Михаил Ефимович Николаев продолжает дарить людям радость и счастье, делиться позитивной энергией, вручая именную стипендию «Знанием победишь!», – отметил Ил Дархан.

Председатель общественной комиссии стипендии, первый заместитель министра культуры и духовного развития Афанасий Ноев отметил особую значимость компании АЛРОСА и Фонда будущих поколений, которые являются верными друзьями и бессменными партнерами нашего проекта. «Пользуясь случаем, хочу от имени оргкомитета, номинантов и лауреатов разных лет стипендии «Знанием победишь!» поблагодарить их за это», – отметил он.

Победа сильнейших

Стипендия «Знанием победишь!» присуждается по рекомендации общественной комиссии, которая состоит из видных представителей науки, образования, средств массовой информации, деятелей культуры и искусства.

В этом году было подано 73 заявки, в том числе от 47 школьников, 4 студентов и 22 педагогов муниципальных и городских образований республики.

Список кандидатов 2022 года был составлен общественной комиссией, в состав которой входят признанные общественные и научные деятели, авторитетные представители сферы искусства. 7 ноября учредитель стипендии, Первый Президент Республики Саха (Якутия) Михаил Ефимович Николаев, утвердил список стипендиатов 2022 года.

Обладателем именной стипендии, посвященной 85-летию Первого Президента Якутии Михаила Николаева и 100-летию ЯАССР, стал учащийся 10 класса Международной арктической школы Вольдемар Другин за достижения в олимпиадном движении. Он является призером республиканской олимпиады по русскому языку памяти отличника народного просвещения РСФСР Анны Петровны Васильевой, регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии. Вольдемар –победитель открытой межвузовской олимпиады школьников Сибирского федерального округа «Будущее Сибири» по химии, призер Всесибирской открытой олимпиады по химии и Международной олимпиады школьников «Туймаада».

Учащийся Чурапчинской гимназии имени С.К. Макарова Дуолан Ноев получил именную стипендию за научные успехи. Ученик 11 класса гимназии занимается наукой с пятого класса, является лауреатом научно-практических конференций регионального, федерального и международного уровней. Молодой человек имеет успехи в спорте. «Получение стипендии – очень волнительный и радостный опыт. Вдвойне приятно получить именную стипендию в день рождения глубокоуважаемого Михаила Ефимовича Николаева. Хотелось бы оправдать столь высокое доверие», – отметил стипендиат.

Еще одной обладательницей стипендии – за достижения в сфере искусства –стала ученица 8 класса Высшей школы музыки Республики Саха (Якутия) им. В. А. Босикова, солист Государственного ансамбля скрипачей «Виртуозы Якутии», победитель всероссийских и международных конкурсов Айсулуу Туркебаева.

Стипендией среди педагогов отмечена учитель биологии Крест-Хальджайской СОШ имени Героя Советского Союза Ф.М. Охлопков Алена Сыромятникова. Педагог занимается со школьниками исследовательской деятельностью с 2008 года. Руководит летним экологическим и научно-исследовательским лагерем «Юный исследователь». Ученики педагога активно занимаются научно-исследовательской работой, занимают призовые места в научно-практических конференциях.

Стипендию также получил Николай Едукин, концертмейстер Молодежной оперной программы Большого Театра России, выпускник государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Высшая школа музыки РС(Я) (институт) им. В. А. Босикова», стажер Казанской государственной консерватории им. Н. Г. Жиганова. Он является победителем конкурса Молодежной оперной программы «Геликон-опера» и АНО «Арт-Гелиос» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив Российской Федерации.

Ульяна Винокурова, руководитель НИЦ «Циркумполярной цивилизации» ФГБОУ ВПО «Арктический государственный институт искусств и культуры», доктор социологических наук, член общественной комиссии:

– Благодаря поддержке АЛРОСА в республике реализуется множество замечательных социальных проектов. И это не только возведение социальных объектов, но еще и финансирование образовательных проектов и программ, ведущей из которых является программа «Во имя будущего».

Такая поддержка очень важна, потому что таким образом мы вкладываемся в развитие наших будущих поколений якутян, как было заложено нашим первым президентом Михаилом Ефимовичем Николаевым.