Военкоры Якутии пройдут аккредитацию в Минобороне РФ

Сотрудники средств массовой информации Якутии, прошедшие специальную подготовку в Российском университете спецназа, в ближайшее время пройдут аккредитацию в Министерстве обороны РФ и начнут работу в зоне СВО.

Об этом на брифинге сообщил руководитель Единого координационного центра республики в Москве, постпред Якутии при Президенте РФ Андрей Федотов.

«В ближайшее время в Министерстве обороны России пройдет аккредитация военкоров информационного агентства ЯСИА, медиа-холдинга «Сахамедиа» и телерадиокомпании НВК «Саха», которые прошли специальную подготовку. С началом их работы у всех появится возможность получения объективной информации о том, как идет специальная военная операция, как в ней участвуют наши земляки», – отметил Андрей Федотов.

Единый координационный центр республики в Москве, созданный решением главы Якутии Айсена Николаева, занимается оказанием всесторонней помощи военнослужащим, участвующих в специальной военной операции и их семьям, оказанием гуманитарной помощи населению и восстановлению новых субъектов РФ.