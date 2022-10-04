Видеофакт: Айсен Николаев пожелал Михаилу Николаеву крепкого здоровья

Глава Якутии сообщает в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:

Встретился с первым президентом Республики, уважаемым Михаилом Ефимовичем Николаевым. В канун Дня учителя и XIV Съезда учителей и педагогической общественности республики мы обсудили вопросы дальнейшего развития системы образования, как важнейшего элемента развития республики. Не оставили без внимания и вопросы сельского хозяйства, в частности, подготовку к зимовке и ход кормозаготовительной кампании. Как и всегда, прошел очень интересный, конструктивный разговор. От имени всех якутян пожелал Михаилу Ефимовичу крепкого здоровья!