04.10.2022
23:25
174
Якутия
Видеофакт: Айсен Николаев пожелал Михаилу Николаеву крепкого здоровья
Глава Якутии сообщает в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:
Встретился с первым президентом Республики, уважаемым Михаилом Ефимовичем Николаевым. В канун Дня учителя и XIV Съезда учителей и педагогической общественности республики мы обсудили вопросы дальнейшего развития системы образования, как важнейшего элемента развития республики. Не оставили без внимания и вопросы сельского хозяйства, в частности, подготовку к зимовке и ход кормозаготовительной кампании. Как и всегда, прошел очень интересный, конструктивный разговор. От имени всех якутян пожелал Михаилу Ефимовичу крепкого здоровья!
Фото: t.me/aisen_nikolaev
Источник: t.me/aisen_nikolaev
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