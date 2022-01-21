В Якутске введены дополнительные ограничения из-за вспышки ковида

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в ГО «г. Якутск», в целях борьбы с дальнейшим распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», вводятся дополнительные ограничительные мероприятия:

1. Каждый понедельник и вторник, до особого распоряжения, предприятия торговли, торгово-развлекательные центры, торговые центры, торговые комплексы, ярмарки, рынки будут закрываться на дезинфекцию, по утвержденному ГО «г. Якутск» графику (50% в понедельник, 50% во вторник).

2. Управляющими организациями и товариществами собственников жилья многоквартирных жилых домов еженедельно будет проводиться дезинфекция мест общего пользования многоквартирных жилых домов.

3. Режим работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, банкетных залов, иных предприятий общественного питания, расположенных на территории ГО «город Якутск» сокращается до 23.00 часов.

4. На территории ГО «город Якутск» приостанавливается деятельность: фудкортов, за исключением реализации готовых блюд путем доставки потребителю, продажи на вынос, аттракционов; детских игровых комнат и детских развлекательных центров.