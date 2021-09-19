В Якутске эндокринологи обсудили новые направления инсулинотерапии

В Якутске состоялась научно-практическая конференция «Современный подход к старту инсулинотерапии». Сахарный диабет – серьезная проблема всего человечества. В нашей республике, как сказали организаторы мероприятия, на диспансерном учете на сегодня состоит порядка двадцати пяти тысяч человек и ежегодно выявляется до двух с половиной – трех тысяч новых случаев заболевания.

Знакомлюсь с программой научно-практической конференции. Открывает ее выступление к.м.н., заместителя директора Медицинского института СВФУ по клинической работе, заведующей кафедрой пропедевтической и факультетской терапии, главного внештатного специалиста-эндокринолога Министерства здравоохранения республики Любови СЫДЫКОВОЙ.

— В этом году мы отмечаем столетие открытия инсулина как лекарства. Это для нас знаковое событие, и в течение этого года мы проводим научно-практические мероприятия, посвященные открытию инсулина, — делится Любовь Ахмедовна. — Сегодня проводится одна из научно-практических конференций, посвященных инновационным инсулинам и современным возможностям инсулиновой терапии. В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции наши пациенты являются наиболее уязвимой группой риска. Конференция проводится в комбинированном варианте, к нашему разговору подключатся наши коллеги из Москвы и Читы. Я в своем выступлении буду говорить об одном из новых инсулинов, который называется базальный инсулин и о таком понятии как время в целевом диапазоне. Это абсолютно новое понятие, когда мы говорим о том, что в течение суток пациент с сахарным диабетом имеет разные уровни сахара. Эти скачки называются вариабельностью и, если посмотреть в процентном соотношении (а у нас сегодня такие возможности есть, мы проводим суточное мониторивание глюкозы), оказывается нужно, чтобы пациент находился не менее семидесяти процентов в целевом диапазоне сахаров. Если этого не происходит, то возрастают риски поздних осложнений диабета. Акцент мы сделаем сегодня на том, как мы можем увеличить время целевого диапазона и на лекарства для наших пациентов.

Конференция прошла в формате «Телемост» с подключением лекторов из других городов. Онлайн выступили с докладами к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии и эндокринологии Читинской государственной медицинской академии Дмитрий СЕРКИН (г. Чита) и д.м.н., профессор, руководитель группы по экономике здравоохранения АО «Санофи Россия» Олег КАРПОВ (г. Москва).

Во второй половине конференции с темой «Современный подход к старту инсулинотерапии» выступила доцент кафедры постдипломного образования Медицинского института СВФУ, заведующая эндокринологическим диспансером Якутской республиканской клинической больницы София СЕМЕНОВА.

Медикаментозные методы лечения сахарного диабета постоянно совершенствуются, и то, что учеба врачей-эндокринологов республики проводится на регулярной основе, предоставляя возможность практикующим врачам быть в курсе инноваций, не может не радовать.