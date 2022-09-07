В Якутии создается обучающая онлайн-платформа по родным языкам

В международной научно-исследовательской лаборатории «Лингвистическая экология Арктики» СВФУ имени М. К. Аммосова представили вице-премьеру Якутии Сергею Местникову проект «Формирование инновационной обучающей среды на лингвистической платформе «ЛингвоДок».

«Якутия уделяет большое внимание сохранению и развитию многообразия языков и культуры. Новые возможности для сохранения языков дает цифровизация. В республике ведется активная деятельность по созданию интернет-ресурсов на родных языках и использованию международного стандарта кодирования символов алфавитов якутского языка и языков малочисленных народов Севера. В этой работе участвуют академическая и вузовская наука, Национальная библиотека республики, IT-компании», — отметил ранее глава Якутии Айсен Николаев.

По словам главного научного сотрудника лаборатории Людмилы Заморщиковой, платформа «ЛингвоДок», разработанная Институтом системного программирования РАН, открывает для ученых много новых возможностей: здесь можно не только создать и хранить языковые данные, исследовать и анализировать их, но также можно разработать обучающие программы разного уровня.

Сейчас на платформе собрано более тысячи словарей и 300 корпусов текстов на языках и диалектах России. Ученые работают над созданием и наполнением корпуса якутского языка, на базе которого разработают обучающую онлайн-платформу. Сервис будет доступен для всех желающих изучить якутский язык, либо совершенствовать свои знания.

Как отметил Сергей Местников, реализация проекта может внести весомый вклад в сохранение и развитие якутского языка.

«У СВФУ есть огромный научный и образовательный потенциал и самое главное — квалифицированный профессорско-преподавательский состав. Это дает хорошую базу для дальнейшей работы по сохранению и развитию языков. Представленный проект является достаточно большим, включающим в себя и образовательное, и научное направления», — сказал Сергей Местников.

Зампред правительства обратил внимание на то, что для более детального обоснования проекта ученым необходимо объединить усилия с представителями Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН.

Научно-исследовательская лаборатория «Лингвистическая экология Арктики» СВФУ имени М. К. Аммосова создана по мегагранту правительства РФ.