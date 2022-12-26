В регионе открыты 32 ледовые переправы

26 декабря на территории республики допущены к эксплуатации 3 ледовые переправы муниципального значения через реку Лена: в Олекминском районе «г. Олекминск – с. Заречный» до 5 тонн; в Хангаласском районе «г. Покровск – с. Тит-Эбе» до 10 тонн и «с. Мохсоголлох – с. Качикатцы» до 10 тонн.

Также, за допущено повышение грузоподъемности на трех ледовых переправах: в ГО «г. Якутск», Мегино-Кангаласском районе по направлению «с. Хатассы – с. Павловск» через р. Лена до 20 тонн; в Нюрбинском районе по направлению «с. Антоновка – с. Угодье» через р. Вилюй до 10 тонн; в Амгинском районе по направлению «с. Амга – с. Чакыр» через р. Амга до 20 тонн.

Всего на сегодняшний день в регионе эксплуатируются 32 ледовые переправы:

1. Оленекский район «Оленек — Харыялах», р. Оленек до 30 тонн;

2. Верхнеколымский район «п. Зырянка – Затон», р. Ясачная до 30 тонн;

3. Жиганский район «п. Жиганск – Аэропорт», р. Стрекаловка до 20 тонн;

4. Момский район «п. Хонуу – с. Буор-Сысы», р. Индигирка до 20 тонн;

5. Момский район «п. Хонуу – с. Соболох», р. Мома до 20 тонн;

6. Нюрбинский район «г. Мирный – п. Накын», р. Марха до 90 тонн;

7. Сунтарский район «с. Сунтар – с. Устье», р. Вилюй до 10 тонн;

8. Верхневилюйский район «с. Верхневилюйск – с. Хоро», р. Вилюй до 20 тонн;

9. Томпонский район «п. Хандыга – с. Мегино-Алдан», р. Алдан до 20 тонн;

10. Нюрбинский район «г. Нюрба – с. Кюндядя», р. Вилюй до 20 тонн;

11. Сунтарский район «с. Устье – с. Сунтар», р. Вилюй до 20 тонн;

12. Сунтарский район «с. Крестях – г. Мирный», р. Вилюй до 20 тонн;

13. Сунтарский район «с. Сунтар – с. Туойдах», р. Вилюй до 20 тонн;

14. Амгинский район «с. Амга – п. Чакыр», р. Амга до 20 тонн;

15. Нюрбинский район «г. Нюрба – п. Энгольжа», р. Марха до 10 тонн;

16. Амгинский район «с. Амга – с. Усть-Мая», р. Амга до 10 тонн;

17. Сунтарский район «с. Тюбяй – с. Шея», р. Вилюй до 20 тонн:

18. Вилюйский район «с. Кысыл-Сыр – СП левый берег», р. Вилюй до 3 тонн;

19. Хангаласский район «с. Тит-Ары – с. Чкалов», р. Лена до 5 тонн;

20. Усть-Майский район «с. Петропавловск – с. Троицк», р. Вилюй до 3 тонн;

21. Сунтарский район «с. Илимнир – с. Хадан», р. Вилюй до 20 тонн;

22. Нюрбинский район «г. Нюрба – с. Мальжегар», р. Марха до 10 тонн;

23. Хангаласский район «г. Покровск – с. Кердем», р. Лена до 10 тонн;

24. ГО «г. Якутск», Мегино-Кангаласский район «с. Хатассы – с. Павловск», р. Лена до 20 тонн;

25. Усть-Майский район «с. Усть-Мая – п. Эльдикан», р. Алдан до 10 тонн;

26. Намский район «с. Хатас – с. Намцы», р. Лена до 3 тонн;

27. Намский район «с. Маймага – с. Фрунзе», р. Лена до 3 тонн;

28. Нюрбинский район «с. Антоновка – Угодье», р. Вилюй до 10 тонн;

29. Усть-Алданский район «с. Кангалассы – с. Соттинцы», р. Лена до 5 тонн:

30. Олекминский район «г. Олекминск – с. Заречный», р. Лена до 5 тонн;

31. Хангаласский район «г. Покровск – с. Тит-Эбе», р. Лена до 10 тонн;

32. Хангаласский район «с. Мохсоголлох – с. Качикатцы», р. Лена до 10 тонн.

Напоминаем, что открытие ледовых переправ в республике осуществляется согласно приказа Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) «Об утверждении примерного графика открытия и закрытия сезонных автомобильных дорог». Сроки открытия ледовых переправ могут быть скорректированы исходя из фактического состояния льда и погодных условий. Всего планируется к обустройству и эксплуатации 51 ледовая переправа.

Уважаемые граждане, пользуйтесь только оборудованными ледовыми переправами и выполняйте требования всех информационных знаков. Помните, что за пределами официально организованной переправы никто не может гарантировать вашу безопасность и безопасность ваших пассажиров.

За несанкционированный выезд на лед предусмотрена административная ответственность по ст. 9.10 КоАП РС (Я) с наложением административного штрафа: для граждан – в размере от 3 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц – от 20 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц – от 100 тысяч до 1 миллиона рублей.

В случае, если вы попали в беду или стали свидетелем происшествия, незамедлительно сообщайте об этом по единому номеру вызова экстренных служб «112»!