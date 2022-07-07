07.07.2022
21:35
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Спорт
Стрельба из лука: золото у мегино-кангаласской команды
Спортивные игры народов Якутии в Борогонцах. Стрельба из лука
По результатам общекомандного зачета в стрельбе из лука победили спортсмены Мегино-Кангаласского района. Второе место занимают сунтарские лучники, третье — команда Якутска. тгк @yk24ru
Фото: @yk24ru
Источник: @yk24ru
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