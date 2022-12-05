Сергей Собянин: Москва проиграла Якутии в креативности

1 декабря в концертном зале «Зарядье» в Москве прошла торжественная церемония вручения Российской национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards. Награду получили победители по 10 основным и одной специальной номинации.

В номинации «Креативный регион» победителем 2022 года признана Республика Саха (Якутия). Она в этом году обошла конкурентов из Красноярского края, Республики Татарстан, Нижегородской и Тюменской области. Награду получил глава региона Айсен Николаев.

«После того как мы завоевали Гран-при на Московском международном кинофестивале в 2018 году, после того как наши компьютерные игры вышли на мировые рынки и наши компании стали долларовыми «единорогами», после того как у нас появилась концепция креативных индустрий и мы начали ее активно развивать, люди уже ждут от нас новых достижений. Якутия вместе со всей Россией должна сделать креатив нашей национальной чертой», — отметил Айсен Николаев.

Республика Саха (Якутия) сегодня является лидером по количеству федеральных инициатив с лучшей в стране системой поддержки креативных индустрий. Именно здесь создан первый в РФ креативный кластер с режимом территории опережающего развития, что дает налоговые льготы резидентам, находится самый активный предпосевной венчурный фонд и крупнейший на Дальнем Востоке ИТ-Парк. А кино и игры якутского производства известны во многих странах мира. Награду региону вручил мэр столицы Сергей Собянин, прошлогодний победитель в этой номинации.

«В прошлом году Москва была объявлена самым креативным регионом. Знаете, я провел с коллегами большую работу, чтобы оставить за столицей это звание. И вдруг я узнаю, что Москва проиграла. Я пришел сюда разбираться почему. Оказалось, просто нельзя, потому что, оказывается, в одни руки такая премия не выдается в течение пяти лет. Я успокоился, и мне стало интересно: кому мы передадим такую замечательную награду? Вы знаете кому? Республике Якутии!», — отметил Сергей Собянин.

Russian Creative Awards — единственная в мире кросс-отраслевая награда, объединяющая все 16 креативных индустрий. Она позволяет выявить идеи, которые завоевали признание широкой общественности и оказали мощный социокультурный эффект. Идея ее вручения родилась на фест-форуме «Российская креативная неделя», на которой представители власти, бизнеса и креативные лидеры ежегодно обсуждают ключевые вопросы регионального и федерального уровня. Одним из инициаторов премии выступил Cергей Кириенко, первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации.

«Человеку для того, чтобы быть успешным в творческих креативных индустриях, нужно уметь нестандартно мыслить, смотреть на окружающих другими глазами, уметь мечтать, иметь мужество и смелость. Потому что, когда ты делаешь что-то впервые, нет никаких гарантий успеха. И каждый из успешных людей знает, сколько за спиной было ошибок и разочарований. Но этого мало. Для творческого человека, кроме внутреннего стремления менять мир вокруг себя, нужно еще уметь чувствовать запросы, мечты и стремления других, а во время вызовов понимать свою меру ответственности за то, что ты делаешь. Надо уметь быть со своей страной и своим народом», — заявил Сергей Кириенко во время торжественной церемонии.

Церемония награждения прошла в формате большой оперной премьеры. Впервые в мире была показана опера о креативных индустриях, написанная и поставленная специально для премии. Либретто написал Михаил Дегтярев, музыку — Петр Айду, пианист, идеолог и председатель правления первого симфонического оркестра «Персимфанс». Постановка действа — работа режиссера Юрия Квятковского. Оперные партии исполняла солистка Московского театра музыки и поэзии Надежда Гулицкая.

Опера представляла собой органичный синтез античных культурных традиций с современностью, актуальное мультижанровое произведение, в котором далекое прошлое встречается с будущим. Отталкиваясь от соревновательного характера премии, организаторы провели прямую аналогию с древнегреческими «играми». На один вечер одна из самых знаковых площадок в центре Москвы превратилась в настоящий пантеон для новых героев креативных индустрий. Практически у каждого креативного направления в Древней Греции был свой покровитель, свое божество. В структуре оперного действия именно такие персонажи и приветствовали номинантов и лауреатов.

«Премия — это фундамент для всех креативных индустрий, площадка, на которой вот уже второй год подряд собираются лучшие креативные предприниматели, наши собственные герои. Здесь мы задаем высокую планку для всего креативного сообщества и создаем конкурентную среду для представителей креативных индустрий. Я от души поздравляю всех победителей! И очень рассчитываю, что количество интеллектуального продукта будет расти и в следующем году мы увидим еще больше высокотехнологичных проектов и региональных практик, которые можно масштабировать на всю стану», — отмечает руководитель Роскультцентра, директор форума «Российская креативная неделя» и Российской национальной премии в сфере креативных индустрий Марина Абрамова.

Все победители Russian Creative Awards стали обладателями эксклюзивной статуэтки в форме семечки, созданной дизайнерами из Академии Штиглица. Она символизирует собой метавселенную, которая отражает понимание креативности как целого космоса.

Лауреаты Russian Creative Awards-2022:

«Человек года» — Валерий Гергиев. «Меценат года» — Алишер Усманов. «Открытие года» — VK Play. «Цифровой проект» — международная биеннале «Искусство будущего». «Образовательный проект» — Институт гастрономии Сибирского федерального университета, филиал INSTITUT PAUL BOCUSE в России. «Креативное пространство года» — культурные пространства в Пакгаузах (Нижний Новгород). «Культурный код» — часовая мануфактура «Ракета» (ГМЗ «Петергоф»). «Событие года» — Первая московская неделя моды на территории РФ. «Креативный регион» — Республика Саха (Якутия). «Креативный социальный проект» — сериал «Трудные подростки» (Национальная Медиа Группа).

Подробнее о проекта-победителях можно узнать на официальном сайте премии.

Справочно: В 2022 году на премию были номинированы около 2 000 инициатив — география участников простиралась от Санкт-Петербурга до Якутска и от Мурманска до Ставрополя. Большим числом представленных проектов отметились представители Центрального, Северо-Западного, Уральского и Дальневосточного федеральных округов. Оценивал заявки экспертный совет, в состав которого вошли 100 ведущих экспертов отрасли и представителей профессионального сообщества, внесших большой вклад в развитие креативного сектора России. Они сформировали шорт-лист лучших проектов, за которые впоследствии голосовали члены Большого жюри в составе 33 представителей Москвы и других регионов.