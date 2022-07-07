Сергей Кириенко поддержал предложение Айсена Николаева

В ходе пленарного заседания Российской креативной недели Глава Якутии Айсен Николаев предложил создать федеральный проектный офис, который станет опорной организацией развития креативных индустрий страны. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко поддержал идею Айсена Николаева и сказал, что идея создания такой организации уже обсуждается.

«Креативные индустрии сейчас – это широкий пласт: кино, ИТ-технологии, ювелирная промышленность. Все они находятся под разными ведомствами: Минкультуры, Минпромторг, Минэкономразвития. Для развития такой многогранной области необходим межведомственный проектный офис. Это может быть, например, формат агентства, как Агентство стратегических инициатив. Нужно сделать так, чтобы наши креативные индустрии не только замещали какие-то исчезнувшие из-за западных санкций области, а помогали культурному доминированию нашей страны. Потому что у нас в отличие от Запада есть ценности, есть новые смыслы, которые мы можем человечеству дать» — рассказал о своей инициативе Николаев.

Комментируя выступление главы Якутии, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко положительно высказался о предложении Айсена Николаева и заявил, что такая возможность уже обсуждается.

«Хорошая идея. Честно признаюсь, мы уже думаем об этом некоторое время вместе с Дмитрием Николаевичем Чернышенко, который в правительстве отвечает за сферу креативных индустрий. С ним вместе это активно обсуждаем, с Татьяной Алексеевной Голиковой, которая отвечает у нас за всю молодежную часть образовательной политики, культуры. Я думаю, мы найдем решение», — сказал Кириенко.

Глава региона уточнил, что примеры подобных структур существуют не только за рубежом, но и в некоторых регионах России, в том числе и Якутии. Такие структуры обладают четкими KPI, у них есть все полномочия и ресурсы для развития креативных индустрий.

Справочно: «Российская креативная неделя» – это форум для поиска решений, точек роста, межотраслевых партнерств и открытого диалога с властью для проектирования путей развития в ситуации санкций и экономического кризиса. Организаторы форума – АНО «Креативная экономика», Российский книжный союз и «Роскультцентр» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.