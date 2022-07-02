Сегодня прямой эфир Айсена Николаева

Глава Якутии Айсен Николаев сегодня ответит на вопросы якутян в прямом эфире в соцсетях

Сегодня, 2 июля, в 17:30 по якутскому времени состоится традиционный прямой эфир главы Якутии Айсена Николаева в социальных сетях.

ВКонтакте -http:// https://vk.com/wall532632737_10587

Одноклассники — https://ok.ru/profile/576618790554/statuses/154666792407962

Телеграм — https://t.me/aisen_nikolaev

Rutube — https://rutube.ru/channel/25540354/

Жители республики могут задать главе региона свои вопросы и получить на них ответы из первых уст.