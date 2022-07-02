02.07.2022
15:07
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Якутия

Сегодня прямой эфир Айсена Николаева

Глава Якутии Айсен Николаев сегодня ответит на вопросы якутян в прямом эфире в соцсетях

Сегодня, 2 июля, в 17:30 по якутскому времени состоится традиционный прямой эфир главы Якутии Айсена Николаева в социальных сетях.
ВКонтакте -http:// https://vk.com/wall532632737_10587
Одноклассники — https://ok.ru/profile/576618790554/statuses/154666792407962
Телеграм — https://t.me/aisen_nikolaev
Rutube — https://rutube.ru/channel/25540354/
Жители республики могут задать главе региона свои вопросы и получить на них ответы из первых уст.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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