Режим работы медицинских организаций в новогодние дни

Министерство здравоохранения Якутии сообщает о режиме работы медицинских организаций в выходные дни с 31 декабря 2022 г. по 8 января 2023 г.

ПОЛИКЛИНИКИ.

УЧАСТКОВЫЕ ВРАЧИ (терапевты, педиатры, врачи общей практики):

прием ежедневно без выходных с 09:00 до 18:00 часов.

Вызов врача на дом с 09.00 до 17:00 часов.

Единый контакт-центр здравоохранения – 122.

ТРАВМПУНКТЫ.

Детское отделение.

Прием круглосуточно без выходных

Адрес: Педиатрический центр Национального центра медицины, Сергеляхское шоссе, дом 2.

Телефон для справок: 39-50-35.

Взрослое отделение

Прием проводится круглосуточно без выходных.

Адрес: по адресу: ул. П. Алексеева, 64/1.

Телефон для справок: 43-20-30

ЯКУТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА.

Неотложная помощь круглосуточно без выходных.

Адрес: ул. Свердлова, 17.

Телефон для справок: 50-07-07

РБ№2-ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ.

Прием проводится круглосуточно без выходных по адресу: ул. Петра Алексеева, 83а.

Телефон для справок: 50-75-00.

ЯКУТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР.

Отделение неотложной наркологической помощи:

Прием проводится круглосуточно без выходных по адресу: ул. Богдана Чижика, 33/2.

Телефон для справок: 21-00-64

СТОМАТОЛОГИЯ.

Якутский специализированный стоматологический центр.

Неотложная помощь (острая боль и т.д) с 09:00 до 15:00

Адрес: ул. Свердлова, 3/2.

Телефоны для справок:

Регистратура детского отделения — 31-66-90, 32-78-02

Регистратура взрослого отделения — 32-65-75, 32-79-01

Телефон «Горячей линии» — 31-66-09

СКОРАЯ ПОМОЩЬ.

Круглосуточно, без выходных.

Телефон: 03 (со стационарных телефонов), 103 (с сотовых телефонов).

Также скорую помощь можно вызвать по Единому номеру вызова экстренных служб 112.

ЕДИНЫЙ КОНТАКТ-ЦЕНТР МИНЗДРАВА РС(Я).

122 (круглосуточно, без выходных).

Пресс-служба Минздрава РС(Я)