Режим работы медицинских организаций в новогодние дни
Министерство здравоохранения Якутии сообщает о режиме работы медицинских организаций в выходные дни с 31 декабря 2022 г. по 8 января 2023 г.
ПОЛИКЛИНИКИ.
УЧАСТКОВЫЕ ВРАЧИ (терапевты, педиатры, врачи общей практики):
прием ежедневно без выходных с 09:00 до 18:00 часов.
Вызов врача на дом с 09.00 до 17:00 часов.
Единый контакт-центр здравоохранения – 122.
ТРАВМПУНКТЫ.
Детское отделение.
Прием круглосуточно без выходных
Адрес: Педиатрический центр Национального центра медицины, Сергеляхское шоссе, дом 2.
Телефон для справок: 39-50-35.
Взрослое отделение
Прием проводится круглосуточно без выходных.
Адрес: по адресу: ул. П. Алексеева, 64/1.
Телефон для справок: 43-20-30
ЯКУТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА.
Неотложная помощь круглосуточно без выходных.
Адрес: ул. Свердлова, 17.
Телефон для справок: 50-07-07
РБ№2-ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ.
Прием проводится круглосуточно без выходных по адресу: ул. Петра Алексеева, 83а.
Телефон для справок: 50-75-00.
ЯКУТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР.
Отделение неотложной наркологической помощи:
Прием проводится круглосуточно без выходных по адресу: ул. Богдана Чижика, 33/2.
Телефон для справок: 21-00-64
СТОМАТОЛОГИЯ.
Якутский специализированный стоматологический центр.
Неотложная помощь (острая боль и т.д) с 09:00 до 15:00
Адрес: ул. Свердлова, 3/2.
Телефоны для справок:
Регистратура детского отделения — 31-66-90, 32-78-02
Регистратура взрослого отделения — 32-65-75, 32-79-01
Телефон «Горячей линии» — 31-66-09
СКОРАЯ ПОМОЩЬ.
Круглосуточно, без выходных.
Телефон: 03 (со стационарных телефонов), 103 (с сотовых телефонов).
Также скорую помощь можно вызвать по Единому номеру вызова экстренных служб 112.
ЕДИНЫЙ КОНТАКТ-ЦЕНТР МИНЗДРАВА РС(Я).
122 (круглосуточно, без выходных).
Пресс-служба Минздрава РС(Я)
+7 (999) 174-67-82
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