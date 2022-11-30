Президентский фонд культурных инициатив России: визит в Якутию

30 ноября в ходе рабочего визита в Якутск генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов встретился с победителями конкурсов фонда.

Встреча состоялась на республиканской выставке «Триумф Мастерства» — средоточии якутского колорита, ведь на ней представлены работы лучших мастеров, победителей международных, всероссийских, республиканских выставок из разных уголков Республики Саха (Якутия).

Попробовав кумыс из молока небесной кобылицы, отведав оладушек, Роман Владимирович с большим интересом обошёл галерею национальных культур Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского. О каждом виде народных художественных промыслов республики ему во всех подробностях рассказал директор Национального Центра «Симэх» Яна Игнатьева.

На встрече присутствовали победители ПФКИ: Фонд народных промыслов и ремёсел «Уус» РС(Я), Музей и центр хомуса народов мира, Национальный художественный музей РС(Я), Национальная библиотека РС(Я), Музей музыки и фольклора народов Якутии.

Народные художественные промыслы и искусство — отрасль, которая способствует передаче духовного опыта и традиций, сохранению национальной и культурной идентичности народов России. Благодаря грантовой поддержке в Республике Саха (Якутия), у работников сферы народного искусства появилось ещё больше возможностей для реализации уникальных проектов.