Президент России знает нашу уникальность, проблемы и системно нас поддерживает — глава Якутии

Глава республики Айсен Николаев уверен, что решение глобальных вопросов транспортной системы Якутии стало возможным благодаря федеральной поддержке и личному вниманию президента России Владимира Путина.

«Президент России очень хорошо разбирается в вопросах транспортной системы в Якутии, знает нашу уникальность, проблемы и системно нас поддерживает. Появление поручения, которое касается не только Ленского моста, но и сети федеральных дорог, поможет Минтрансу России решить эту глобальную проблему быстрее», — заявил 17 ноября журналистам в ходе мероприятия, посвященного открытию Окружного шоссе глава Якутии Айсен Николаев.

Ил Дархан отметил, что сегодня Якутия реками Вилюй, Алдан и Лена разделена на четыре части. Для круглогодичного транспортного сообщения необходимо построить три крупных моста – Ленский, Вилюйский (в районе Верхневилюйска) и Алданский (в районе Хандыги).

«Безусловно, это огромные капитальные затраты. Стоимость Ленского моста будет понятна после экспертизы. Стоимость Алданского и Вилюйского мостов, по оценкам экспертов, будет в размере 40 млрд рублей каждый. Безусловно уверен, что они будут построены, и Якутия, огромная часть нашей страны, наконец-то станет связанной», — продолжил Айсен Николаев.

Напомним, что в конце прошлой недели, 14 ноября, в рамках заседания Президиума Государственного Совета Президент России, в котором также участвовал Айсен Николаев, президент РФ Владимир Путин поручил министерству транспорта решить вопрос с обеспечением к 2030 году круглогодичного бесперебойного транспортного сообщения по федеральным автодорогам «Лена», «Вилюй» и «Колыма».

Для реализации поставленной задачи в планах республиканского минтранса построить 5 мостовых переходов, 4 – на трассе Вилюй, 1 – на реке Алдан. Круглогодичное автодорожное сообщение по трассе «Вилюй» затрудняет автозимник, протяженностью около 850 км, расположенный на территории Иркутской области и Республики Саха (Якутия). Для исполнения поручения Президента РФ здесь должна быть построена круглогодичная дорога.