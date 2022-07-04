Погибших нет, пострадавших 18 – минздрав

⚡️⚡️⚡️ОФИЦИАЛЬНО⚡️⚡️⚡️Погибших и тяжело пострадавших в результате грозы в Борогонцах нет

Сегодня на стадионе «Майаҕатта Бэрт Хара» в результате сильного ветра и грозы пострадали люди. Заместитель министра здравоохранения РС(Я) Любовь БУРНАШЕВА прокомментировала ситуацию.

— В результате сильнейшей грозы на стадионе пострадали 18 человек. Они сразу же были доставлены в больницу. Из числа пострадавших трое детей: двое четырнадцатилетних и один семнадцатилетний. Все они в сознании и сейчас проходят диагностические обследования.

Замминистра также добавила, что тяжело раненых и погибших нет, а дополнительная информация о состоянии пострадавших поступит позже.