04.07.2022
16:17
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Происшествия

Погибших нет, пострадавших 18 – минздрав

⚡️⚡️⚡️ОФИЦИАЛЬНО⚡️⚡️⚡️Погибших и тяжело пострадавших в результате грозы в Борогонцах нет

Сегодня на стадионе «Майаҕатта Бэрт Хара» в результате сильного ветра и грозы пострадали люди. Заместитель министра здравоохранения РС(Я) Любовь БУРНАШЕВА прокомментировала ситуацию.

  — В результате сильнейшей грозы на стадионе пострадали 18 человек. Они сразу же были доставлены в больницу. Из числа пострадавших трое детей: двое четырнадцатилетних и один семнадцатилетний. Все они в сознании и сейчас проходят диагностические обследования.

Замминистра также добавила, что тяжело раненых и погибших нет, а дополнительная информация о состоянии пострадавших поступит позже.

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Фото: ЯСИА.
Источник: https://ulus.media/article/63470

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