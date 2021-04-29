По прогнозам Айсена Николаева это может произойти к 2024 году

Вопросы, касающиеся повышения цен на газ, обсудили 29 апреля на очередном заседании координационного совета при главе республики.

Напомним, что конечные цены на природный газ, добываемый ПАО «ЯТЭК» и транспортируемый АО «Сахатранснефтегаз», были повышены 8 марта 2021 года решением ФАС России. Если раньше тарифы были едиными для всех потребителей, то с этого года впервые для населения и организаций действуют разные. Для жителей эти изменения скажутся с июля в пределах инфляции, но для предпринимателей цены возросли на 21,7% уже сейчас.

Предприниматели обеспокоены новыми тарифами. По их словам, повышение цен может негативно сказаться на их деятельности, особенно с учетом трудностей, с которыми субъекты малого и среднего предпринимательства столкнулись из-за пандемии коронавируса и с отменой единого налога на вмененный доход.

Алексей Колодезников, генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз», обосновал рост тарифов амортизационными отчислениями с учетом передачи газопроводов, построенных по программе газификации населенных пунктов республики, в уставный капитал общества, и острой нехваткой средств на обеспечение надёжности функционирования жизнеобеспечивающих газовых объектов. Компания увеличит средства на их текущий и капитальный ремонт, на электроэнергию, теплоэнергию и ГСМ.

Председатель государственного комитета по ценовой политике Антонина Винокурова добавила, что в период с 2015 по 2020 годы происходило жесткое сдерживание роста цен на газ на уровне от 0 до 4 %. По ее мнению, это и сказалось на резком повышении тарифов. Несмотря на это, цена на газ остаётся на уровне ниже, чем во многих субъектах РФ, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Татарстан и т.д., также расходы на автономное газовое отопление в разы дешевле центрального отопления.

По итогам заседания Айсен Николаев поручил кабинету министров совместно с координационным советом по предпринимательству и газовыми компаниями рассмотреть возможность поддержки социально-значимых организаций по возросшим расходам на газ. Речь идет в первую очередь о производственных объектах, в том числе сельскохозяйственных, по производству продовольствия, товаров народного потребления и др.

Глава Якутии подчеркнул, что надо добиться в ФАС долгосрочного регулирования тарифов без резких скачков и напомнил, что у Якутии есть большие планы по развитию газоснабжения и газификации. При реализации планируемых компанией ЯТЭК крупных инвестиционных проектов, которые приведут к кратному повышению объемов добычи газа и его перекачки по магистральным газопроводам, цены должны упасть как для представителей бизнеса, так и населения, уточнил он. По прогнозам Айсена Сергеевича это может произойти к 2024 году.