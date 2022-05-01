Перенесённый ковид приводит к облысению — главврач санатория «Бэс Чагда»

На днях санаторий «Бэс Чагда» получил расширенную медицинскую лицензию и дополнительно к санаторно-курортным услугам начал оказывать новые виды медицинских услуг не только по постковидной реабилитации, но и по офтальмологии, андрологии, урологии, онкологии, дерматологии и другим направлениям. Планы по дальнейшей работе республиканского санатория, расположенного в Подмосковье, обсуждены на заседании у вице-премьера Правительства Якутии Ольги Балабкиной.

«Медицинская лицензия позволяет значительно расширить деятельность санатория «Бэс Чагда». Сейчас перед нами стоит задача быстро решить маршрутизацию больных, чтоб как можно больше якутян воспользовались медицинскими и санаторно-курортными услугами», – сказала Ольга Балабкина.

По поручению Главы Якутии Айсена Николаева была разработана проектная программа развития учреждения, согласно которой санаторий «Бэс Чагда» должен стать современным, технологичным лечебно-профилактическим учреждением, отвечающим всем требованиям действующих стандартов и требований. По словам генерального директора учреждения Георгия Трофимова, проделана большая работа. Проведён капитальный ремонт старого корпуса, ремонтируется главный корпус, закуплено современное диагностическое и лечебное оборудование, которое позволяет расширить спектр оказания медицинских услуг.

Одним из главных направлений обновлённого санатория «Бэс Чагда» стала постковидная реабилитация больных. Как отметила главный врач санатория Елена Балюра, постковидная реабилитация оказывается по разным направлениям – сердечно-сосудистому, по проблемам в гинекологии и урологии, гормональным осложнениям. «Одним из поздних осложнений коронавируса является андрогенодефицит, что приводит к ожирению, развитию сахарного диабета, гипертонии. Также перенесённый ковид приводит к облысению, поэтому к постковидной программе также привлечён врач-трихолог», – сообщила она.

Также главврач санатория «Бэс Чагда» проинформировала, что расширена программа по реабилитации и восстановлению опорно-двигательного аппарата, которым чаще всего страдают жители северной республики. «Наши процедуры помогут снизить объём операций по эндопротезированию. Предлагаем нашим пациентам альтернативную методику введения препаратов гиалуроновой кислоты в сустав, что позволит избежать оперативного вмешательства», – сказала Елена Балюра. Действует программа восстановления и профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы.

В Год Матери, объявленный Главой Якутии Айсеном Николаевым, особое внимание уделяется защите женского здоровья. В санатории оснастили медоборудованием гинекологический кабинет. Консультационную помощь врачам «Бэс Чагды» будут оказывать высококвалифицированные специалисты, доценты кафедры акушерства и гинекологии Второго медицинского института, РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Кроме того, разработаны программы красоты для женщин на 3, 4 и 7 дней.

Подводя итоги совещания, Ольга Балабкина дала поручение ускорить включение проводимых услуг в систему обязательного медицинского страхования, что позволит проводить их для жителей Якутии на бесплатной основе.