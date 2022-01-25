Красавица-педагог из Вилюйска получила приз за вакцинацию

Ключи от главного приза – автомобиля «Лада 4х4» («Нива») – передаются в эти дни победителям финальной акции по стимулированию вакцинации и поощрению ответственного отношения к безопасности здоровья граждан #СтопКоронавирусЯкутия. Первой свою машину сегодня получила Марина БОРИСОВА, жительница города Вилюйск Вилюйского улуса.

Марина Борисова работает педагогом-организатором в Вилюйской средней общеобразовательной школе №1.

«Получила осознанно вакцину в августе прошлого года. Мама мне сказала, что идёт такая акция, были сомнения, думали, опять ничего не выиграем. Тем не менее, в самые последние дни успела подать заявление через «Госуслуги». Судьба нам улыбнулась, получила новую машину, радости нет предела!» – поделилась радостью победительница.

Марина Борисова подчеркнула, что сегодня вакцинация особенно необходима: «Мне кажется, что вакцинация – это единственная гарантия на жизнь в столь непростое время. Большинство родственников вакцинированы. Мама и брат тоже подошли к вакцинации очень ответственно. Мама работает в ФНС, брат в Саха академическом театре, я в школе, и благодаря вакцинации все ведём активную жизнь. Никто из нас, к счастью, пока не болел ковидом. Но подстраховались, ведь очевидно, что вакцинированные люди, если даже заболеют, переносят болезнь в лёгкой форме. Не стоит рисковать, оградите себя и окружающих от болезней, которые можно предупредить».

Победительница акции отметила, что склонна придерживаться принципа превращения любых минусов в плюсы, и ситуацию с пандемией, локдауном и дистанционной работой рассматривает как возможность развития и перемен. «Во время пандемии каждый из нас встретился с проблемами, но, если видеть эту ситуацию глазами оптимиста, то благодаря этому формату онлайн мы освоили цифровые компетенции, обогатили свои навыки», – сказала она.

Марина Борисова выразила благодарность организаторам акции, отметив, что намерена пройти ревакцинацию в феврале.

В финальной акции приняли участие граждане, прошедшие полный курс вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19 с момента начала вакцинации в РФ по 30 августа 2021 года. 31 августа в прямом эфире НВК «Саха» были оглашены имена трёх финалистов. Ими стали Марина Борисова из города Вилюйск Вилюйского улуса, Светлана Прокопьева из села Эльгяй Сунтарского улуса и Александр Илларионов из с. Оленек Оленекского эвенкийского национального района. Всего в финальной Акции #СтопКоронавирусЯкутия в регионе приняли участие более 11 тысяч якутян. Новые машины прибыли в Якутск в эти дни прямо с завода-изготовителя.

Напомним, что акцию проводил Целевой фонд будущих поколений РС(Я) на средства жертвователей: АКБ «Алмазэргиэнбанк», АО «Водоканал», АК «АО ЖДЯ», ООО СА «Золото Ыныкчана», АО «РИК», АО «Саханефтегазсбыт», АО «Сахатранснефтегаз», АО «Алмазы Анабара» на общую сумму 3 млн. 195,1 тыс. рублей.