Новый указ главы Якутии

Глава Якутии подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера из-за лесных пожаров. Об этом в ходе прямого эфира в соцсетях сообщил председатель Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии Дмитрий Лепчиков: «Сегодня главой республики был подписан указ о введения режима ЧС в лесах регионального характера. В связи с этим, для органов управления республики также введен режим чрезвычайной ситуации» .

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: sakha.gov.ru

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