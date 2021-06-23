23.06.2021
18:38
209
Якутия
Новый указ главы Якутии
Глава Якутии подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера из-за лесных пожаров.
Об этом в ходе прямого эфира в соцсетях сообщил председатель Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии Дмитрий Лепчиков: «Сегодня главой республики был подписан указ о введения режима ЧС в лесах регионального характера. В связи с этим, для органов управления республики также введен режим чрезвычайной ситуации» .
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: sakha.gov.ru
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