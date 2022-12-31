Новогоднее видео главы Якутии

Глава Якутии в своем тгк t.me/aisen_nikolaev разместил новогоднее видеопоздравление.

Дорогие якутяне! От всей души поздравляю Вас с Новым годом! Прошедший год был особенным для нас – годом 100-летия родной республики. Гордость за нашу республику, за весь её многонациональный народ – эти чувства мы испытываем, осознавая величие пути, пройденного Якутией за это столетие! Год запомнится нам и как год испытаний. И вместе с тем, как год всеобщей сплоченности во имя нашей страны, свободы и справедливости. Я благодарен вам, дорогие якутяне, за единство и взаимоподдержку, которые вы показываете.

Я искренне желаю, чтобы во всем домах Якутии царили благополучие, здоровье и счастье, любовь и уважение. Цените себя, берегите своих близких! Праздничного настроения, исполнения всех заветных желаний! Күндү сахам дьоно! Үүммүт сыл үгүс үтүмэн үөрүүнү, кытаанах доруобуйаны, дьолу-соргуну түстээтин! Саҥа дьылынан, саҥа дьолунан! t.me/aisen_nikolaev