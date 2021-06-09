Николаев отметил главное отличие школьного образования в Якутии

Школу в Казани в рамках дней Якутии в Татарстане посетил Айсен Николаев. Вместе с министром образования и науки Республики Татарстан Ильсуром Халиуллиным он осмотрел основной корпус и ознакомился с системой организации образовательного процесса.

По словам директора образовательного учреждения Нияза Гафиятуллина, главная миссия школы заключается в воспитании граждан мира. Для реализации этой задачи привлечены иностранные специалисты, а также российские учителя-предметники со знанием английского языка.

Гафиятуллин добавил, что МШК работает по международным образовательным программам Организации Международного Бакалавриата. Она официально авторизована по всем трем программам данной организации: начальной, средней школ и Дипломной Программы, аккредитацию которой школа получила недавно.

Айсен Николаев рассказал о Международной Арктической школе, которая открылась в Якутии в 2020 году. Сейчас она тоже готовится к аккредитации Дипломной программы Международного бакалавриата.

Главное отличие двух школ заключается в том, что якутская школа является государственной, а казанская — частной.

Глава Якутии отметил, что якутянам нужно перенять опыт татарстанских коллег в вопросах привлечения иностранных специалистов, внедрения современных образовательных технологий, проведения стажировок школьников и учителей.