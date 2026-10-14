Жительницу Новосибирска обвиняют в обмане 17 якутян на 1,2 млн рублей под видом продажи мебели

Прокуратурой Удачного утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимой жительницы Новосибирска. Она обвиняется в совершении 16 преступлений по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину) и 1 преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

По версии следствия, обвиняемая, проживающая в Новосибирске, размещала в мессенджерах объявления об изготовлении и продаже мебели.

На эти объявления откликнулись 15 жителей Мирнинского района и два жителя Алданского района.

Получив от них стопроцентную предоплату, обвиняемая, не имея возможности и намерения исполнять взятые обязательства, распорядилась денежными средствами по своему усмотрению.

Общая сумма ущерба превысила 1,2 млн рублей.

Вину в совершении инкриминируемых деяний обвиняемая не признала.

«После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу. Потерпевшими заявлены иски о взыскании ущерба», — сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Саха (Якутия).