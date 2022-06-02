Многодетной семье из Мархи построят дом по поручению главы Якутии

2 июня Глава Якутии @Aisen_Nikolaev проверил исполнение своего поручения, данного по итогам приема граждан в общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.

Напомним, что гражданка Татьяна Сергеева обратилась к Главе региона с просьбой о помощи в связи с аварийным жильем. Одинокая многодетная мать проживает с пятью детьми в частном доме по улице Есенина в микрорайоне Марха г. Якутска. Весной из-под дома поднимаются талые воды и топит полы, из-за чего в жилом помещении очень сыро. Семье приходилось каждый день откачивать воду подручными средствами.

Во время посещения руководитель РИК ЯРО ВПП «Единая Россия» Руслан Платонов доложил, что в ходе осмотра жилья стало понятно, что фундамент и полы здания сгнили — вода все равно будет подниматься каждую весну. Для семьи построят новый дом на высоком месте участка из современных композитных материалов. Вопрос по строительным материалам уже решен. Работой займутся члены всероссийской общественной организации «Молодая гвардия» партии «Единая Россия». Сегодня уже проведена отсыпка участка песком для установки фундамента. В ходе осмотра участка Айсен Николаев поручил переместить столбы электрических линий, которые стоят прямо во дворе, чтобы они не мешали строительству и не занимали полезную площадь.

Он поговорил с Татьяной Сергеевой и ее сестрой Еленой Анатольевной. По поручению Главы республики их дети устроены в детский летний лагерь в Мархе.