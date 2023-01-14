Мать двоих участников СВО посетил глава Якутии в оленекском селе Харыялах

Ил Дархан в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:

В селе Харыялах Оленекского района встретился с Еленой Степановной Тихоновой, сыновья которой проходят службу в зоне специальной военной операции. Муж Елены Степановны рано ушел из жизни, она одна воспитала четверых детей. Она с раннего возраста прививала детям любовь и гордость за свою Родину. Поэтому когда Сахайаан и Саян вызвались поехать на передовую добровольцами, мама их только поддержала. Конечно, как любая мать, Елена Степановна беспокоится и скучает по сыновьям, но прежде всего, как она сама признается, она ими гордится.

Елена Степановна рассказала, что сыновья при возможности выходят с ней на связь. По их словам, они обеспечены всем необходимым, вот только очень скучают по оленине. И тут северный народ нашел выход — скоро ребята получат сушеное мясо оленя.

Пусть сыновья Елены Степановны поскорее вернутся домой с победой!