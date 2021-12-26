Лучшие школьники Якутии собрались на Елке главы Якутии

26 декабря в Государственном цирке республики состоялась новогодняя Ёлка главы Якутии, которая по традиции собрала лучших школьников республики.

«Только за последние 3 года мы ввели более 70 объектов общего и дошкольного образования. В будущем году планируется ввести 15 новых школ в столице и в районах. Создается уникальная сеть для развития талантов юных якутян. Скоро в Октемцах будет введен новый учебный корпус Малой академии наук Якутии, полным ходом идет строительство круглогодичного детского центра «Полярная звезда», начинается строительство Парка будущих поколений. Всего год назад на встрече с активистами детских движений республики ученик городской классической гимназии поделился со мной идеей организации конкурса «Смотри, это Россия!». Я поддержал этот проект, и конкурс был запущен. Тогда мы и представить себе не могли, что он станет таким масштабным. В этом году конкурс объединил более 18 тысяч школьников из 85 регионов нашей страны», — сказал в приветственной речи Айсен НИКОЛАЕВ.

Айсен Сергеевич отметил, что благодаря успехам и профессионализму школьников и учителей девяти школ Якутии вошли в двадцатку лучших школ Дальнего Востока по количеству поступивших в ведущие ВУЗы России, первую позицию рейтинга занял Республиканский лицей-интернат, получивший свидетельство о вхождении в 300 лучших школ России.

«Для нас всех это большая честь и большая ответственность перед учителями, родителями и подрастающим поколением. В непростых условиях пандемии в уходящем году школьники Якутии защищали честь нашей республики в самых разных олимпиадах, конкурсах и конференциях российского и международного уровней и достигли значительных результатов. Так, например, в октябре школьники Якутии стали призерами самого крупного международного конкурса научно-исследовательских работ школьников «Ученые будущего». Ну а в ноябре наши ребята вошли в десятку лучших команд международного конкурса машинного программирования» — сказал в ответном слове ученик 11 класса городской классической гимназии, председатель законотворческого совета Ассамблеи школьников Молодежного парламента при Государственном собрании (Ил Тумэн) РС(Я) Кирилл ГОРОХОВ.

В этом году на главную Ёлку республики традиционно приглашены 700 учащихся 9-11 классов республики из всех муниципальных районов и городских округов. Это отличники учебы, победители предметных олимпиад, международных конкурсов, научно-практических конференций, чемпионы по различным видам спорта.

В силу ограничений, связанных с пандемией коронавируса, в празднике очно приняли участие около 200 школьников. Якутяне смогли увидеть прямую трансляцию Елки в эфире национальной компании «Саха».

Всем 700 участникам Елки Главы республики присуждены единовременные стипендии в размере 25 000 рублей за счет средств государственной программы «Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2016-2022 годы и на плановый период до 2026 года».