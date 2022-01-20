20.01.2022
21:47
400

Якутия

Интервью матери Айсена Николаева на НВК САХА

Мать главы Якутии станет гостем программы «Ийэ баар бу сиргэ» на НВК «Саха», сообщает тгк Якутия24. Выпуск с Тамарой Сергеевной Николаевой состоится в субботу, 22 января. Начало в 19.00 по якутскому времени.

Фото: Якутия24
Источник: тгк Якутия24
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх