Интервью матери Айсена Николаева на НВК САХА

Мать главы Якутии станет гостем программы «Ийэ баар бу сиргэ» на НВК «Саха», сообщает тгк Якутия24. Выпуск с Тамарой Сергеевной Николаевой состоится в субботу, 22 января. Начало в 19.00 по якутскому времени.

Фото: Якутия24 Источник: тгк Якутия24

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