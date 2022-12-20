Глава Якутии высоко оценил патриотический проект «100 именных алмазов»

Генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов торжественно передал главе Якутии Айсену Николаеву 43 сертификата, а также копии алмазов, названные именами якутян — Героев Социалистического труда.

Глава республики дал высокую оценку патриотической акции «100 именных алмазов к 100-летию государственности Якутии».

«Я благодарен компании АЛРОСА и лично ее генеральному директору Сергею Сергеевичу Иванову за поддержку проекта. В юбилейным год 100 крупнейшим алмазам присвоены имена выдающихся якутян. Жители республики высоко ценят вклад компании АЛРОСА в увековечивание имен наших героев на многие столетия. Это замечательная акция, которая стала украшением Столетия республики»– подчеркнул он.

«Для нас это очень значимый проект, и мы гордимся, что принимаем в нем непосредственное участие. Родина компании АЛРОСА – Якутия, и мы всегда с большим уважением и почтением относится к истории республики. Поэтому мы были рады поддержать инициативу главы Якутии Айсена Николаева», – сказал генеральный директор АЛРОСа Сергей Иванов.

Напомним, проект «100 именных алмазов к 100-летию государственности Якутии» стартовал три года назад — 27 апреля 2019 года , в День Республики Саха (Якутия). Тогда было принято решение присвоить имена известных якутян 100 уникальным алмазам массой более 50 карат, добытым на территории республики.

В 2019 году, в Год театра в России, алмазу, который добыли на руднике «Интернациональный» присвоили имя первого драматурга из народа саха, основателя якутской литературы Анемподиста Софронова – Алампа. Это был первый именной алмаз проекта.

В 2020 году к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне по инициативе Айсена Николаева в алмазах были увековечены имена 25 якутян — Героев Советского Союза. Среди них – Сергей Александрович Асямов, Семен Васильевич Достовалов, Клавдий Карпович Краснояров, Федор Кузьмич Попов, Георгий Иванович Шавкунов, Владимир Денисович Лонгинов и другие герои.

На следующем этапе с 2021 года драгоценным камням присвоены имена якутян — Героев Социалистического Труда и других выдающихся деятелей Якутии, внесших большой вклад в развитие республики.

Таким образом, за три года реализации проекта крупным алмазам присвоены имена 21 Героя Советского Союза, 50 Героев Социалистического труда, 29 выдающихся якутян, в том числе и исторических личностей.