Глава Якутии указал на серьезное отставание по ряду строек

18 ноября в ходе заседания оперативного штаба по строительству рассмотрен ход исполнения нацпроектов и госпрограмм.

Главе республики Айсену Николаеву доложили о ходе строительства многофункционального оздоровительно-спортивного комплекса и школы на 450 мест в с . Борогонцы Усть-Алданского района.

В спортивном комплексе строители в ближайшие дни приступят к отделочным работам в помещениях первого этажа, одновременно идут работы по устройству лестничных площадок, кладка стен и перегородок, монтаж сэндвич-панелей и кровельного покрытия. Строительная готовность объекта составляет более 66 %.

В школе ведутся отделочные работы, идет монтаж систем вентиляции, водоснабжения и электропроводки. Строительная готовность объекта – 81 %.

Айсен Николаев указал на серьезное отставание от графика на строительстве спортивного комплекса с бассейном в с. Сунтар Сунтарского улуса.

Минстрою республики в срок до 23 ноября необходимо проработать меры по завершению строительства объекта.

«Год подходит к концу, а по ряду строек остается серьезное отставание от графика. Это спорткомплекс с бассейном в селе Сунтар, спортивный комплекс и школа в селе Борогонцы. Везде основная проблема — некомпетентность подрядчиков. В случае неисполнения обязательств в отношении них будут применены серьезные меры. Объекты нацпроектов должны строиться качественно и в срок», – сказал Айсен Николаев, обращаясь к членам оперативного штаба.