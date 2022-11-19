19.11.2022
11:39
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Якутия

Глава Якутии указал на серьезное отставание по ряду строек

18 ноября  в ходе заседания оперативного штаба по строительству рассмотрен ход исполнения нацпроектов и госпрограмм.

Главе республики Айсену Николаеву доложили о ходе строительства многофункционального оздоровительно-спортивного комплекса и школы на 450 мест в  с . Борогонцы Усть-Алданского района.

В спортивном комплексе строители в ближайшие дни приступят к отделочным работам в помещениях первого этажа, одновременно идут  работы по устройству лестничных площадок, кладка стен и перегородок, монтаж сэндвич-панелей и кровельного покрытия. Строительная готовность объекта составляет более 66 %.

В  школе ведутся отделочные работы, идет монтаж  систем вентиляции, водоснабжения и электропроводки. Строительная готовность объекта – 81 %.

Айсен Николаев указал на серьезное отставание от графика  на строительстве спортивного комплекса  с бассейном в с. Сунтар Сунтарского улуса.

Минстрою  республики  в срок до 23 ноября необходимо проработать меры по завершению строительства объекта.

«Год подходит к концу, а по ряду строек остается серьезное отставание от графика. Это спорткомплекс с бассейном в селе Сунтар, спортивный комплекс и школа в селе Борогонцы. Везде основная проблема — некомпетентность подрядчиков. В случае неисполнения обязательств в отношении них будут применены серьезные меры. Объекты нацпроектов должны строиться качественно и в срок», – сказал Айсен Николаев, обращаясь к членам оперативного штаба.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба АГиП РС(Я)

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