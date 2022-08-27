27.08.2022
11:52
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Якутия

Глава Якутии сегодня работает в Нерюнгринском районе

Сегодня, 27 августа, Айсен Николаев работает в Нерюнгринском районе. Глава республики проверит исполнение пунктов указа по социально-экономическому развитию района. В городе Нерюнгри он проинспектирует ремонт дорог, посетит объекты здравоохранения, в поселке Серебряный Бор проверит ход исполнения поручения по сносу ветхого и аварийного жилья. Планируется подписание соглашения о создании и развитии образовательно-производственного горнодобывающего центра в рамках федерального проекта «Профессионалитет» между Нерюнгринским районом, Министерством образования и науки республики, промышленными предприятиями и учебными заведениями района. Также состоится вручение государственных наград к профессиональному празднику — ко Дню шахтера.

Фото: Балабкина Breif
Источник: Балабкина Breif

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