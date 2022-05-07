07.05.2022
18:00
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Якутия

Глава Якутии сдал справку о доходах

30 апреля 2022 года закончился срок подачи госслужащими документов о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2021 год.  Сроки и правильность заполнения контролирует Управление при Главе Республики Саха (Якутия) по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

Одним из первых сдал справку о доходах Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. За этот год его доход в сравнении с прошлым годом увеличился на 74 тысячи рублей и составляет  6 590 999.10 рублей. Доход супруги Главы увеличился за счет продажи недвижимого имущества (нежилого помещения). 

К госслужащим, которые не сдали документы вовремя, или представили заведомо недостоверные или неполные сведения, могут быть применены дисциплинарные взыскания.

Фото: Пресс-службы АГиП РС(Я)
Источник: Балабкина Breif

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