Глава Якутии сдал справку о доходах

30 апреля 2022 года закончился срок подачи госслужащими документов о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2021 год. Сроки и правильность заполнения контролирует Управление при Главе Республики Саха (Якутия) по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Одним из первых сдал справку о доходах Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. За этот год его доход в сравнении с прошлым годом увеличился на 74 тысячи рублей и составляет 6 590 999.10 рублей. Доход супруги Главы увеличился за счет продажи недвижимого имущества (нежилого помещения).

К госслужащим, которые не сдали документы вовремя, или представили заведомо недостоверные или неполные сведения, могут быть применены дисциплинарные взыскания.