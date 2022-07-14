14.07.2022
09:22
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Якутия

Глава Якутии работает в Верхоянском улусе

В населенных пунктах Верхоянского и Кобяйского районов, пострадавших от паводка, введен режим ЧС регионального характера.

Сегодня, 14 июля, глава Якутии Айсен Николаев работает в населенных пунктах Верхоянского района, пострадавших от последствий дождевых паводков. Об этом сообщает его пресс-секретарь Афанасий Ноев.

Айсен Николаев проверит, как организована помощь населению, встретится с жителями в городе Верхоянске и селе Боронук.

В районном центре — поселке Батагай – глава проверит ход возведения насыпи на дороге, защищающей населенный пункт от паводковых вод.

Здесь же состоится оперативное совещание с территориальными звеньями Якутской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по ликвидации последствий дождевого паводка.

Напомним, что вчера в населенных пунктах Верхоянского и Кобяйского районов, пострадавших от паводка, введен режим ЧС регионального характера.

Введение такого режима позволяет задействовать силы и средства Якутской территориальной подсистемы РСЧС регионального подчинения, ликвидировать последствия дождевого паводка и оказывать финансовую помощь гражданам за счет средств республиканского бюджета.

Источник: ЯСИА

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