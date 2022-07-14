Якутия
Глава Якутии работает в Верхоянском улусе
В населенных пунктах Верхоянского и Кобяйского районов, пострадавших от паводка, введен режим ЧС регионального характера.
Сегодня, 14 июля, глава Якутии Айсен Николаев работает в населенных пунктах Верхоянского района, пострадавших от последствий дождевых паводков. Об этом сообщает его пресс-секретарь Афанасий Ноев.
Айсен Николаев проверит, как организована помощь населению, встретится с жителями в городе Верхоянске и селе Боронук.
В районном центре — поселке Батагай – глава проверит ход возведения насыпи на дороге, защищающей населенный пункт от паводковых вод.
Здесь же состоится оперативное совещание с территориальными звеньями Якутской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по ликвидации последствий дождевого паводка.
Напомним, что вчера в населенных пунктах Верхоянского и Кобяйского районов, пострадавших от паводка, введен режим ЧС регионального характера.
Введение такого режима позволяет задействовать силы и средства Якутской территориальной подсистемы РСЧС регионального подчинения, ликвидировать последствия дождевого паводка и оказывать финансовую помощь гражданам за счет средств республиканского бюджета.
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