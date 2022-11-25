Глава Якутии предложил новый подход к Стратегии пространственного развития страны

Министр экономического развития РФ Максим Геннадьевич Решетников провел совещание по вопросам социально-экономического развития республики.

Глава Якутии Айсен Николаев на совещании о приоритетах социально-экономического развития региона выступил с предложением разработать новую редакцию Стратегии пространственного развития Российской Федерации с учетом формирования новых транспортных и энергетических коридоров в Сибири и на Дальнем Востоке. На совещании также рассмотрены задачи, стоящие перед регионами в ситуации геополитического разворота на Восток, и по освоению новых месторождений.

«Как и вся страна, Якутия адаптируется к новой реальности, на это ориентированы федеральные и региональные проекты. Здесь, конечно, главная задача — это экспорт и импорт, перестройка транспортно-логистических цепочек. И здесь многое делается», — отметил министр Максим Решетников.

Динамичному развитию территории Дальнего Востока будет способствовать формирование круглогодичного транспортного коридора. Как отметил глава Якутии, речь идет о транспортной артерии «Иркутская область — ФАД «Вилюй» — мостовой переход р.Лена — ФАД «Колыма» — г. Магадан, железнодорожной линии «Нижний Бестях – Магадан», железнодорожного мостового перехода «Джалинда (Амурская область) — Мохэ (КНР)», автодороги «Амга» от Нижнего Бестяха до Аяна, круглогодичной автодороги «Яна». В этой связи Айсен Николаев предложил разработать новую редакцию Стратегии пространственного развития Российской Федерации с учетом формирования новых транспортных и энергетических коридоров в Сибири и на Дальнем Востоке.

«Ленский мост соединит в единый транспортный узел три федеральные автодороги, пять региональных автодорог, Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль. Круглогодичная транспортная доступность населения республики возрастет кратно, с 20,9% до 70%. Не менее, чем на 4 млрд рублей ежегодно сократятся бюджетные затраты на «северный завоз». Эффект в виде роста ВРП оценивается в 2-3% ежегодно», – сказал Айсен Николаев.

В ходе совещания Айсен Николаев доложил Максиму Решетникову о том, что объем валового регионального продукта за 2021 год в Якутии составил 1,62 трлн руб., что на 20,7% больше, чем в 2020 году. Это один из лучших показателей в дальневосточном округе. В текущем году рост по данному показателю планируется на уровне не менее 8%. Год за годом в республике обновляются исторические максимумы добычи золота, алмазов, нефти, газа и угля. В текущем году промышленный рост за десять месяцев составил 112,4%, это 6 место в России. За период с 2018 года в экономику инвестировано 1,5 трлн рублей – это максимальный объем среди дальневосточных регионов.

«Повышение качества жизни, рост человеческого капитала становится возможным благодаря федеральной поддержке. Увеличивается федеральное софинансирование государственных программ. В этом году направлены средства в размере 78 млрд рублей, в том числе на реализацию нацпроектов – 56,5 млрд, что в 1,4 раза выше уровня 2021 года. Всего за 4 года реализации нацпроектов направлено 173 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета – 132 млрд рублей», – отметил глава Якутии Айсен Николаев.

Также в ходе совещания особое внимание уделено развитию туризма в Якутии. Обсуждались вопросы модернизации международного терминала аэропорта Якутска, строительство двух гостиниц уровня 4 звезды, с общим номерным фондом свыше 300 мест и финансирование транспортной и энергетической инфраструктуры ТРК «Лена». Речь шла и о новых вызовах, связанных с геополитическим разворотом на Восток, освоением новых месторождений, возрождением добычи на руднике «Мир».