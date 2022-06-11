Глава Якутии поручил завершить строительство аэропорта Чульман в ноябре текущего года

Глава Якутии Айсен Николаев 11 июня в рамках рабочей поездки в Нерюнгринский район проверил ход реконструкции аэропорта «Чульман».

Подрядчик – генеральный директор ООО «Стройдорсервис» Василий Суховерхов доложил, что работы идут по графику. Бюджетный лимит строительства на 2022 год составляет 1,35 млрд рублей. Плановый срок завершения реконструкции аэропорта – 10 октября 2022 года.

По его информации, сегодня в рамках реализации первого этапа выполнены работы по реконструкции ИВПП, рулежной дорожки №1, перрона №1, существующего здания центрального распределительного пункта, строительству новых покрытий обочин, водосточно-дренажной сети и оснащению системой светосигнального оборудования.

Глава Нерюнгринского района Роман Щегельняк в ходе осмотра объекта сообщил, что также в этом году в аэропорту «Чульман» должно быть введено в эксплуатацию здание аэровокзала пропускной способностью 300 пассажиров/час с общей площадью 9 тыс. кв. метров, склад горюче-смазочных материалов, здание аварийно-спасательной станции, очистные сооружения поверхностных стоков, периметровое ограждение и патрульная автодорога.

Айсен Николаев поставил перед министерством транспорта региона и подрядчиком строительства задачу завершить работы по реконструкции аэропорта «Чульман» к ноябрю 2022 года.

В настоящее время на объекте работают 249 человек. Готовность составляет 84%.