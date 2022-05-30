Глава Якутии поручил ускорить подсчет ущерба от паводка

На планёрном совещании глава Якутии Айсен Николаев поставил первоочерёдные задачи перед республиканским правительством, среди которых – помощь гражданам, чьё имущество пострадало от паводка, индексация заработных плат, соцвыплат и другие решения по поддержке экономики и населения, принятые на федеральном уровне.

Так, по поручению Президента РФ Владимира Путина с июня в стране на 10% проиндексируют прожиточный минимум, также на 10% вырастут пенсии неработающих пенсионеров. С 1 июля на 10% будет увеличен минимальный размер оплаты труда. Власти Якутии примут соответствующие документы на региональном уровне, чтобы индексация в республике прошла в срок.

Глава республики также поручил ускорить оценку ущерба от паводка, чтобы как можно скорее оказать жителям необходимую помощь. В настоящее время идёт работа муниципальных комиссий по оценке ущерба.

Айсен Николаев напомнил о расширении мер поддержки, которые принимаются на федеральном уровне, и поручил держать на контроле их реализацию в регионе.

На днях была одобрена заявка Якутии на получение средств из Фонда национального благосостояния на коммунальную инфраструктуру. Республика получит 1,4 млрд рублей, чтобы повысить качество услуг теплоснабжения.

На переселение граждан из аварийного жилья республика получит 25,7 млрд рублей из Фонда ЖКХ. До 2023 года из 4 020 аварийных жилых помещений планируется переселить свыше 9 тысяч человек.

Якутия дополнительно получит 152 млн рублей на создание спортивных объектов в 2022-2023 годах. Средства выделят в рамках нового федерального проекта «Бизнес-спринт» на создание модульных спортивных залов и умных спортивных площадок.