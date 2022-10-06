Глава Якутии поручил провести капремонт и дооснащение техникумов и колледжей

В республике до конца 2027 года обновят объекты 25 учреждений среднего профессионального образования. Об этом заявил глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ на пленарном заседании XIV Съезда учителей и педагогической общественности республики.

«Большинство техникумов и колледжей расположены в зданиях, построенных в 70-80 годах прошлого века. Ситуацию надо менять в корне, ускоренными темпами. У нас есть для этого возможности и опыт — сейчас в республике сферу образования можно смело назвать большой стройкой. С 2018 года введены 41 школа и 66 детских садов. До конца года будут построены еще 13 школ и 6 детсадов. Завершился капитальный ремонт 38 школ. Теперь такой же настрой и такие же темпы надо взять в сфере профтехобразования», — сказал Айсен Николаев.

Глава поручил правительству республики разработать пятилетнюю программу по капитальному ремонту и оснащению объектов среднего профессионального образования.

Как отметил руководитель региона, благосостояние республики, всей страны напрямую зависит от качества профессионалов, которых готовит система образования.

«Сейчас, когда мы стоим перед вызовами перестройки экономики, ключевым кадровым ресурсом становятся люди рабочих специальностей. Сама система обучения должна меняться в сторону максимума практики, чтобы каждый студент львиную долю времени был занят практикой в реальном производстве, чтобы в отрасли приходили готовые специалисты», — подчеркнул Айсен Николаев.

В рамках федерального проекта «Профессионалитет» открывается Образовательно-производственный центр подготовки кадров по сельскому хозяйству в г. Якутске. В будущем году будет создан Центр для горнодобывающей отрасли в Нерюнгри.

За последние три года в республике открыто 55 мастерских профтехобразования, до 2024 года планируется открытие еще 30 мастерских.