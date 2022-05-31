Глава Якутии поручил оказать помощь семьям с детьми

Глава Якутии Айсен Николаев провёл приём граждан в региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.

К главе республики обратилась Татьяна Сергеева, многодетная мать-одиночка, которая проживает с пятью детьми в частном доме в районе Кирзавода. Самому старшему ребёнку – 16 лет, младшему – 2,5 года. Сегодня на приём пришла её сестра Елена Тирская.

Весной вода из-под дома поднимается и затопляет полы, из-за чего в доме стоит сырость. Семье приходится каждый день откачивать воду подручными средствами.

Айсен Николаев поручил помочь семье сделать ремонт дома – утеплить его, поднять полы и обшить стены внутри. Поскольку на данном участке в Мархе затапливает не один дом, вопрос будет дополнительно рассмотрен с местной администрацией.

Как отметил руководитель РИК ЯРО ВПП «Единая Россия» Руслан Платонов, уже завтра члены «Молодой Гвардии» совместно с участниками общественного проекта «Спецназ Добра» и «Полка Добра» начнут ремонт дома.

Также сегодня на приёме было принято решение о помощи жителям маневренного дома на ул. Чернышевского, 58А.

Сусанна Еремеева, проживающая там вместе с семьёй после пожара, обратилась к главе республики с просьбой построить на территории дома детскую площадку. Всего в специализированном доме временно проживает 17 семей, в которых воспитывается 24 ребёнка.

Строительство детской площадки поручено начать уже в июне с привлечением членов «Молодой Гвардии» и общественного проекта «Спецназ Добра».