Глава Якутии обозначил задачи на текущую неделю

На еженедельном планерном совещании Айсен Николаев поставил задачи перед правительством региона и администрацией главы, из которых первоочередные — северный завоз и завершение кормозаготовительной кампании.

Глава поручил взять на особый контроль восстановление энергоснабжения в городском округе «город Якутск» и подключение к теплоснабжению социальных объектов и жилых домов в связи с началом отопительного сезона в республике.



Айсен Николаев дал указание разработать поручения по итогам VII Восточного экономического форума, где приняты решения по отдельным направлениям социально-экономического развития региона.



Также продолжается работа по исполнению поручений председателя правительства РФ Михаила Мишустина по итогам визита на Дальний Восток.



Глава обратил внимание на поступление в регионы новых партий машин скорой помощи и поручил Минздраву отработать этот вопрос.



Айсен Николаев напомнил об информировании якутян о новых мерах поддержки, которые вышли на прошлой неделе. Так, предприятия и индивидуальные предприниматели в сфере промышленности могут участвовать в программе предоставления кредитов для приобретения недвижимости по льготной процентной ставке.



Кроме этого, должны рассмотреть возможность участия научных организаций в программе субсидирования для создания единой национальной системы мониторинга климатически активных веществ.



Государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные организации обязаны создать и вести с 1 декабря официальные аккаунты в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».



Как отметил Айсен Николаев, в республике прошли честные и открытые масштабные муниципальные выборы без серьезных нарушений. Глава поручил правительству выстроить конструктивную работу с избранными руководителями муниципальных образований.



«Народ сделал свой выбор и мы должны этот выбор уважать. Надо всем объединяться и работать, а работы предстоит много», — сказал глава.







