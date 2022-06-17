Глава Якутии на ПМЭФ поделился опытом по борьбе с природными пожарам

В рамках сессии Петербургского международного экономического форума, посвященной безопасности в Арктике, глава Якутии Айсен Николаев рассказал о накопленном опыте республики по борьбе с пожарами, в том числе в лесах и тундре в Арктике и наиболее перспективных технологиях, доказавших свою эффективность.

«Я благодарен Президенту России за увеличение финансирования службы. Благодаря этому, в частности, удалось в два раза увеличить количество десантников и лесопожарных, в четыре раза – количество часов на авиапатрулирование и тушение», – сказал Айсен Николаев.

Он также напомнил, что Якутия по занимаемой площади сопоставима с Индией, а арктические районы занимают половину территории республики. При этом проживают здесь всего около 70 тысяч человек. Это представляет дополнительную сложность при тушении очагов возгораний, которые могут возникнуть и за сотни километров от ближайшего жилья.

Он напомнил, что летом 2021 года МЧС и Минобороны России, Авиалесоохрана и профильные службы республики положили много сил на то, чтобы защитить не только леса, но и якутские села.

«69 раз огонь угрожал населенным пунктам, 46 раз он подходил к селениям на расстояние менее 200 метров, в 47-ой раз ему удалось прорваться через лесозащитную полосу и уничтожить часть одного из сел – Бясь-Кюель. Но мы очень быстро, в рекордные сроки его восстановили», – сказал глава Якутии.

По итогам прошлого года власти региона сделали очень серьезные выводы и внесли ряд предложений на федеральном уровне, которые были приняты.

Как подчеркнул глава республики, сейчас самое важное для страны в целом, которая в этом году вновь столкнулась с лесными пожарами в регионах Сибири и Дальнего Востока, активнее заниматься профилактикой возникновения пожаров.

Айсен Николаев напомнил, что на совещании по этой теме у Президента России Владимира Путина в начале мая, он предложил дополнить Лесной кодекс положениями, которые позволяют искусственно вызывать осадки не только для тушения лесных пожаров, но и для снижения класса пожарной опасности. Эта инициатива была поддержана Президентом, и сейчас Якутия реализует эксперимент по искусственному вызыванию осадков в профилактических целях.

В дискуссии также приняли участие министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, первый заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян, представители госкорпораций и добывающих компаний, работающих в Заполярье, эксперты и руководители северных регионов.

Они рассказали свое видение предупреждения наиболее характерных для Арктической зоны чрезвычайных ситуаций и рассмотрели эффективные механизмы взаимодействия МЧС России и субъектов РФ, расположенных в российской Арктике.