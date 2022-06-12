Глава Якутии: из-за гроз количество пожаров увеличилось

Глава Якутии Айсен Николаев 11 июня в рамках командировки в Нерюнгринском районе провел совещание в формате ВКС по лесопожарной обстановке Нерюнгринского, Алданского и Олекминского районов.

Об оперативной лесопожарной обстановке доложил первый заместитель Председателя Правительства республики Дмитрий Садовников. О мерах по недопущению ландшафтных (природных) пожаров сообщили руководители муниципальных районов.

Айсен Николаев отметил, что в Нерюнгринском, Алданском и Олекминском районах ситуация достаточно напряженная, из-за прошедшего грозового фронта количество пожаров увеличивается. Он обратил внимание, что в эти дни будет благоприятная погодная обстановка, будут идти дожди, поэтому надо постараться максимально все потушить до наступления антициклона.

«Учитывая то, что ситуация будет достаточно сложной, надо сейчас максимально, пока есть возможность, тушить пожары, чтобы избежать их дальнейшего увеличения», — отметил он.

По прогнозу погоды на ближайшие двое суток на территории центральных и южных районов вероятность гроз и ливней составляет 80-90 процентов.

В целом по республике зафиксировано свыше 60 термоточек. В общей сложности на приостановлении находятся 16 пожаров, половина из которых в Нерюнгринском – 4, Алданском – 3 и Олекминском – 1.

По информации Дмитрия Садовникова за текущий день обнаружено 5 лесных пожаров общей площадью, пройденной огнем, 22,1 гектар в четырех районах и г. Якутске. В настоящее время на территории республики действует 26 лесных пожаров. На тушении 10 лесных пожаров в 8 районах задействовано 220 человек и 10 единиц техники. За текущие сутки ликвидировано 4 лесных пожара в Алданском (2 пожара), Амгинском и Хангаласском районах. С начала пожароопасного периода потушено 38 лесных пожаров и 7 пожаров на землях иных категорий.

Дмитрий Садовников сообщил, что авиапатрулирование ведется 14 воздушными судами в 17 районах и окрестностях Якутска. Привлечено 4 воздушных судна Ми-8 в 4 районах. Самолет-зондировщик Ан-30М (Росгидромет) сегодня работал над Алданским районом – отстреляно 92 пиропатрона. Налет составляет 4 ч. 42 мин. На завтра запланирован вылет в Олекминский район. Самолет-зондировщик Ан-26 Авиалесоохраны работает в Алданском и Усть-Майском районах.

Глава Нерюнгринского района Роман Щегельняк доложил, что на территории Нерюнгринского лесничества ИСДМ-Рослесхоз зарегистрировано 17 термоточек, из них действует 13 согласно данным ИСДМ-Рослесхоз, 4 термоточки не были обнаружены. Из 13 термоточек 10 располагаются в зоне контроля на территории лесного фонда. 3 термоточки находятся в зоне обслуживания. На пожарах работает спецтехника.

Глава поручил взять на особый контроль пожар в Нагорном, увеличивающийся в связи с переменчивым ветром.

Было поручено при выявлении пожаров незамедлительно оперативно докладывать через ЕДДС.

В Алданском районе потушено 2 пожара, на сегодня действует 4 пожара, 3 из которых локализованы. На четвертом, площадью около 86 га, возле Кутаны, работают пожарные. За сутки прироста пожара не было в связи с дождливой погодой. Глава района Александр Шестопалов отметил, что работает несколько патрульных групп, куда входит порядка 80 человек. К оповещению населения подключены местные средства массовой информации.

С начала пожароопасного сезона на территории Олекминского лесничества зарегистрировано 7 лесных пожаров. На сегодня зарегистрировано 3 пожара, в том числе №3 АЗК (Торгинское участковое лесничество) на площади 42 га на пожаре работает 20 ДПС, №7 АЗК (Токкинское участковое лесничество) на площади 15 га, пожар локализован, задействовано 39 человек.

Сегодня локализован 1 лесной пожар около Олекминска общей площадью, пройденной огнем, 15 га, туда была переброшена группа, пожар к обеду удалось локализовать.

Глава Якутии поручил первому заместителю председателя Правительства контролировать ситуацию в Олекминском районе, принимать все оперативные меры по тушению термоточек.

В ходе совещания было рекомендовано главам муниципальных районов при необходимости принимать соответствующие решения по введению ЧС.

Глава сказал, что есть четкие критерии, при которых надо объявлять ЧС районного масштаба. «Прошу внимательно изучить критерии, касающиеся площади, длительности горения и другие. При необходимости сразу принимайте меры», — добавил Айсен Николаев.

Он отметил, что ситуация в этом году существенно отличается от прошлогодней. «Конечно, сейчас это не идет ни в какое сравнение с тем, что было год назад. Вместе с тем расслабляться не надо. Необходимо максимально пользоваться благоприятной погодой для тушения всех лесных пожаров и термоточек. Погода позволяет – сразу тушите», — отметил он.

Правительству поручено уделить пристальное внимание южным районам. «Решать все возникающие проблемы надо сразу, на этапе вхождения в пожароопасный сезон. По всем показателям у нас главная опасность у южных, юго-восточных и юго-западных районов. Мы должны сделать все возможное, чтобы ситуации повторения прошлого года у нас не было», — подытожил совещание Глава.