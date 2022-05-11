Глава Якутии и первый президент обсудили ряд вопросов

Якутский проект «Музыка для всех» будет масштабирован на другие регионы и страны. Об этом сообщил первый президент Республики Саха (Якутия), государственный советник республики Михаил Николаев по итогам встречи с главой региона Айсеном Николаевым.

Напомним, проект «Музыка для всех» реализуется в Якутии по инициативе первого президента республики с 2013 года.

«Завершается основной этап нашего проекта «Музыка для всех», который за эти годы стал довольно популярным за пределами республики. Консерватории Новосибирска, Перми, Саратова и других городов высоко оценивают проект и предлагают масштабировать его на всероссийский уровень. Айсен Сергеевич поддержал инициативу и предложил подумать о проведении Всеазиатских Дельфийских Игр школьников, чтобы объединить все проекты по поддержке творческой талантливой молодёжи. Таким образом в своё время создали «Дети Азии»», – сказал Михаил Ефимович.

На встрече также обсудили вопросы развития сельского хозяйства, в частности, табунного коневодства. Планируется усилить отрасль научным сопровождением. Как отметил Михаил Николаев, правительство республики рассматривает вопрос создания в Якутии филиала Всероссийского научно-исследовательского института коневодства для многопрофильной подготовки специалистов-коневодов, зоотехников и ветеринарных врачей.

«Все признают уникальные качества и пользу нашей местной продукции – молока и мяса, поэтому надо поднимать на новый уровень эту отрасль, чтобы мы не только выращивали, но и перерабатывали продукцию. Для этого необходимо развиваться на научной основе», – сказал Михаил Николаев.

Также обсудили ряд вопросов по поддержке экономики и населения в условиях санкций и реализации федеральных мер.