Глава Якутии: Это недопустимо!

Сегодня, 31 марта, глава Якутии Айсен Николаев провел прямой эфир на телеканале «Россия 24» ВГТРК «Саха», где ответил на вопросы телезрителей. Один из вопросов касался качества и перебоев с поставкой молочной продукции для молочных кухонь в республике, передает ЯСИА.

Как сообщила одна из телезрительниц из Таттинского улуса, в молочную кухню молоко и каши для детей поступают с большим опозданием. Также, по ее словам, есть претензии к качеству поступающей продукции.

Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что возьмет этот вопрос под собственный контроль.