Глава Якутии: Это недопустимо!
Сегодня, 31 марта, глава Якутии Айсен Николаев провел прямой эфир на телеканале «Россия 24» ВГТРК «Саха», где ответил на вопросы телезрителей. Один из вопросов касался качества и перебоев с поставкой молочной продукции для молочных кухонь в республике, передает ЯСИА.
Как сообщила одна из телезрительниц из Таттинского улуса, в молочную кухню молоко и каши для детей поступают с большим опозданием. Также, по ее словам, есть претензии к качеству поступающей продукции.
Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что возьмет этот вопрос под собственный контроль.
«Недопустимо, если есть перебои по снабжению молочной кухни. Вчера, во время прямого эфира, вопросы были по поставке молочной продукции. Уже есть случаи, когда ассортимент не тот, какой хотелось бы, и есть серьезные нарушения по срокам. Обязательно разберемся с этим и ситуацию исправим», — заверил глава Якутии Айсен Николаев.
+7 (999) 174-67-82