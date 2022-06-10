Глава Якутии: До VIII Спортивных игр осталось совсем немного времени…

Глава Якутии Айсен Николаев 10 июня в режиме видеоконференцсвязи провел заседание Оргкомитета VIII Спортивных игр народов республики, которые пройдут с 4 по 9 июля в Усть-Алданском улусе.

«До игр осталось совсем немного времени. Мы уже сейчас должны быть на финишной прямой по вопросам строительства объектов и в целом по всем другим направлениям подготовки», — сказал во вступительном слове Айсен Николаев.

По информации представленной на заседании, стадион на тысячу мест с беговой дорожкой в с. Борогонцы будет введен уже к 21 июня. Помимо этого, при общеобразовательных учреждениях районного центра строятся две спортивные площадки. До конца июня будет введен еще один крупный спортивный объект – универсальный комплекс спортивных единоборств в с. Мындаба.

Напомним, что в программу Спортивных игр народов республики включены 16 видов спорта. Объекты проведения соревнований определены, аккредитационная комиссия уже начала работу. Планируется, что в играх примут участие более 1800 спортсменов.

Ведутся работы по подготовке объектов для размещения и питания спортсменов и гостей мероприятия, по благоустройству населенных пунктов района, а также по решению вопросов транспортного обеспечения. Утверждена культурная программа игр, которая включает порядка 100 различных мероприятий.

Для обеспечения качественной связью министерством инноваций проводится работа по усилению сигнала, расширению каналов для передачи данных.

На благоустройство наслегов, задействованных в проведении игр, помимо средств, предусмотренных из бюджета района, привлечено дополнительное финансирование по линии республиканских и федеральных программ.

Кроме того, Фондом развития улуса собрано и направлено на подготовку масштабных спортивных соревнований более 46 млн рублей. На эти средства проведены работы по устройству стелл на границах района, памятников Майагатта Бэрт Хара, Легей Тойону, смотровой площадки Мюрю, Аллеи Героев, бульвара, сквера, отреставрирован Аал Луук Мас и т.д.

Сегодня в улусе силами учреждений, предприятий, общественных объединений и наслегов ведется озеленение населенных пунктов, в том числе планируется высадить более 20 тысяч штук цветочной рассады. В с. Борогонцы в настоящий момент проводится бетонирование улицы им. Стрекаловского и подготовка к асфальтированию улицы Ленина.

О ходе подготовки к проведению VIII Спортивных игр народов республики на заседании с основными докладами выступили зампред правительства Якутии, председатель оргкомитета Сергей Местников и глава Усть-Алданского улуса Алексей Федотов. По курируемым направлениям доложили министры региона.

Айсен Николаев поставил задачу в положенный срок ввести в работу все спортивные объекты. Министру транспорта и дорожного хозяйства поручено провести работы на поселковых дорогах и региональной трассе до с. Борогонцы, а также организовать движение автобусов и паромов. Особое внимание необходимо обратить на обеспечение надежной связи. Минспорту и Минкультуры дано задание детально проработать спортивную и культурную программу игр и трансфер участников спортивных команд.