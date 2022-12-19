Глава Якутии: АГИКИ станет центром подготовки кадров для креативных индустрий 

Арктический государственный институт культуры и искусств станет центром подготовки кадров для креативных индустрий Якутии. Об этом сообщил в понедельник глава региона Айсен Николаев, выступая с Посланием к парламенту республики.

Ядром экосистемы инноваций, по словам Николаева, является технопарк «Якутия».

«Неотъемлемой частью экосистемы [инноваций] станет открывшийся в ноябре первый на дальнем Востоке креативный кластер «Квартал труда». Центром подготовки кадров для креативных индустрий станет Арктический государственный институт культуры и искусств», — сказал Николаев.

Арктический государственный институт культуры и искусств стал единственным в Якутии вузом — получателем грантов по специальному треку государственной программы «Приоритет-2030. Дальний Восток», которая направлена на формирование пула университетов — лидеров в создании новых научных знаний, технологий и разработок для внедрения в российскую экономику и социальную сферу.

По словам ректора АГИКИ Саргыланы Игнатьевой, институт постоянно обновляет, разрабатывает и внедряет новые образовательные программы высшего образования с учетом потребностей рынка региона. «В период реализации проекта „Приоритет-2030. Дальний Восток» в планах института — открыть более 30 новых образовательных программ бакалавриата, магистратуры, специалитета и программ подготовки кадров высшей квалификации», — сказала Игнатьева.

О вузе

АГИКИ создан в 2000 году на основе объединения действовавших в Якутске четырех филиалов ведущих вузов России — школы-студии МХАТ им. А. П. Чехова, Уральской государственной консерватории им. М. П. Мусоргского, Красноярского государственного художественного института, Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусств.

Более 25% специалистов учреждений культуры, искусства и креативного бизнеса Якутии являются выпускниками Арктического института. Доля специалистов с высшим образованием в республике благодаря деятельности института увеличилась с 34% до 59%. Кроме того, выпускники и учащиеся вуза работают в республиках Алтай, Тыва и Хакасия, Красноярском, Приморском и Камчатском краях, на Чукотке, в Амурской области и других регионах.



